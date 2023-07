Congo-Brazzaville: Inclusion numérique - La fibre optique de Congo Télécom se déploie à Dolisie, Madingou et Nkayi

Conduite par le directeur général, Yves Castanou, une délégation de Congo Télécom a effectué une mission de service, du 28 au 30 juin, dans les localités de Dolisie, Nkayi et Madingou, dans le Sud du pays, pour lancer le programme d'inclusion numérique de cette entreprise dans les zones rurales.

Le dispositif innovant qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan stratégique «Transform» regroupe sous une même bannière l'ensemble des activités que déploie l'opérateur téléphonique historique pour rendre Internet accessible à la population rurale.

L'ambitieux programme d'inclusion numérique dans les zones rurales est l'une des réponses à la mission régalienne de Congo Télécom de déployer et gérer les réseaux de communications électroniques dans tout le territoire congolais. Il s'articule autour de trois composantes stratégiques que sont : (i) le déploiement d'un réseau très haut débit dans les zones rurales, notamment les localités de Dolisie, Ouesso, Nkayi, Madingou, Owando et Oyo ; (ii) le lancement d'une offre spéciale zone rurale ; (iii) la mise en place d'un programme de formation sur les avantages de l'inclusion numérique en zone rurale.

Après la ville de Ouesso, dans le département de la Sangha, au Nord du pays, le tour est revenu aux localités de Nkayi et Madingou d'être connectées à la fibre optique. 8 256 ports et 200 kilomètres de câble ont été déployés dans le cadre de ce programme. « Nous sommes conscients que le numérique est désormais au centre des activités humaines et un puissant moteur de développement pour le Congo. Notre programme d'inclusion numérique traduit notre détermination à accompagner la volonté de son excellence monsieur le président de la République, chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, de réduire la fracture numérique en favorisant l'inclusion sociale dans le pays », a déclaré Yves Castanou, directeur général de Congo Télécom.

%

« Nous allons progressivement connecter les communautés rurales isolées et d'autres couches défavorisées de la population, faciliter l'accès à Internet à travers une offre de 10 Mbps à 15 000 FCFA et former la population sur les compétences numériques de base », a-t-il renchéri. Il sied de noter que l'engagement de Congo Télécom en faveur d'une société numérique inclusive est inscrit dans son ADN et s'affirme de plus en plus comme un socle de sa responsabilité sociétale. L'opérateur historique travaille sans relâche pour garantir l'accès à une connexion Internet abordable à la majeure partie de la population congolaise.