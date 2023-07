Angola: Panama Télévision veut du contenu angolais dans la grille des programmes

Luanda — Le Système de radiotélévision d'État (SERTV) du Panama veut établir une coopération avec la Télévision publique d'Angola (TPA), permettant l'échange de contenus, de sorte à diffuser et faire connaître la réalité politique, sociale, culturelle et économique des deux pays.

L'intention a été exprimée lors d'une récente visite de l'ambassadrice d'Angola à Cuba et non résidente au Panama, Maria Cândida Pereira Teixeira, dans les locaux de l'opérateur de service public de radio et de télévision.

L'ambassadrice, qui est en visite de travail au Panama, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays, s'est engagée à intercéder et à faciliter le partenariat entre les instances.

Le système de radio et de télévision d'État du Panama est une entreprise publique qui sert de moyen de formation, d'intégration et de diffusion de la culture et de soutien aux institutions publiques et privées de cet État.

Également connue sous le nom de chaîne 11, elle a été créée en 1967 en tant que station de télévision en circuit fermé à l'Université de Panama. En 1978, cette chaîne a commencé ses émissions officielles, avec le ministère de l'Éducation en charge de la gestion dudit diffuseur. OHA/LUZ