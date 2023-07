Congo-Brazzaville: Diables rouges U-23 - Des échecs en série

Trois défaites en autant de matches, trois buts marqués contre sept encaissés, le bilan de la première participation des Diables rouges à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans n'est pas fameux.

L'apprentissage a été très douloureux pour l'équipe olympique congolaise éliminée dès le premier tour. Les Congolais ne verront pas les Jeux Olympiques de Paris 2024, ayant bouclé leur compétition le 30 juin en s'inclinant à nouveau devant le Maroc, pays organisateur, 0-1.

Avec une équipe remaniée et sans forcer son talent, le Maroc a enfoncé les U-23 Congolais dans une crise de résultats. L'espoir de sauver les meubles s'est envolé quand Younes Taha trouvait la faille à la 7e minute, d'un boulet de canon depuis l'extérieur de la surface.

Les dégâts causés par cette participation vont laisser les traces. Il faut donc les assumer en ayant à l'esprit que les défaites d'aujourd'hui serviront de leçons pour préparer les victoires de demain.

« Nous avons été confrontés à nos limites. Nous sommes arrivés ici plein d'ambitions mais la réalité est que nous venons de participer à un tournoi très élevé. Nous sommes tombés aujourd'hui mais demain, nous nous relèverons et irons à la conquête d'autres missions », a déclaré Cyril Ndonga, le sélectionneur des Diables rouges. « Il est temps pour nous de retourner au pays et de nous entretenir avec les membres de la fédération afin de mettre en place une nouvelle stratégie pour la prochaine campagne », a-t- il ajouté.

%

Notons que lors de leur premier match disputé le 25 juin, les Congolais, menés 0-3 par le Ghana, avaient réussi à sauver les meubles en toute fin de match pour ne s'incliner que 2-3. Nuamah (50e minute) et Yeboah (75e et 83e) avaient permis au Ghana d'avoir un avantage confortable avant que Kokolo (90e minute+3) et Ngatsé Kouori (90e+4) ne fassent douter les Ghanéens.

Contre la Guinée, ils avaient réussi à revenir au score avant de courber l'échine, 1-3. Les Diables rouges ont été plombés par l'exclusion de leur gardien. Aguibou Camara ouvrait le score à la 10e minute. Yann Ngatsé Kouori égalisait à la 40e avant que la Guinée ne repasse devant à la 54e minute et enfonce le clou par le biais de Salifou Soumah (84e minute). Des petites erreurs de concentration qui montrent une fois de plus l'étendue du travail à faire pour retrouver le haut niveau dans quatre ans .

Notons que sur quatre sélections que le Congo a alignées en compétitions africaines pour le compte de cette saison, seule l'équipe olympique et celle du Championnat d'Afrique des nations n'ont pas pu sortir des poules. Les U-17 et les U-20 ont respectivement atteint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations de leur catégorie. Espérons que les U-23 rectifieront le tir prochainement et prendront enfin leur revanche. Dans le groupe A, le Maroc termine en tête avec neuf points suivi de la Guinée et le Ghana, quatre points chacun. Le match nul d'un but partout concédé par les deux équipes propulse la Guinée en demi-finales.