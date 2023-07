Ile Maurice: Football l Cosafa Cup - Une liste de 23 avec le retour de Francis

La sélection mauricienne de football disputera la Cosafa Cup du 5 au 16 juillet en Afrique du Sud. Nos représentants embarqueront pour le pays de Nelson Mandela mercredi. 23 éléments ont été retenus par Fidy Rasoanaivo, le sélectionneur du Club M. On note le retour de Francis Rasolofonirina. Il apportera son expérience au poste de défenseur central selon le sélectionneur. Dans l'ensemble, on retrouve plusieurs éléments qui étaient engagés dans le tournoi des quatre nations à l'exception des binationaux.

Pensionnaire de la poule C, Maurice affrontera respectivement le Lesotho (7 juillet), l'Angola (10 juillet) et le Mozambique (12 juillet) lors de la Cosafa Cup. Des adversaires que les quadricolores ont souvent croisés ces dernières années même si le résultat n'a pas forcément été au rendez-vous. Cette fois, on sent tout de même un certain renouveau au sein du Club M. Et cela a été confirmé par la belle prestation des locaux durant le tournoi des quatre nations où les locaux se sont offert deux victoires et ont surtout affiché de la cohésion dans leur jeu.

Pour en revenir au groupe qui se déplacera en Afrique du Sud, Francis Rasolofonirina effectue un retour inattendu. A bientôt 37 ans, le joueur de l'AS Vacoas-Phoenix n'a plus été sélectionné au sein du Club M depuis trois ans. «Il va apporter de l'expérience en tant que défenseur central. Je voulais m'assurer d'avoir des joueurs solides à ce poste. C'est pour cela qu'il a été inclus dans le groupe», explique le sélectionneur. Steeler Hortance, qui n'avait pas été retenu pour la 4 Nations Series, fait également son apparition. Le Curepipien évolue en défense lui aussi.

%

Sinon, on retrouve plus ou moins la même structure qui a porté ses fruits il y a deux semaines comme Damien Balisson et Wilson Mootoo dans les couloirs ou Kengy Saramandif et les frères Aristide dans un rôle plus offensif. Le gardien Kevin Jean-Louis devrait une nouvelle fois tenir le premier rôle dans les cages. Il vient d'effectuer un retour en forme qui donne à nouveau de l'assurance derrière. Par contre, Shane Arékion, gardien de but au sein de l'ASPL 2000, n'a finalement pas pu répondre à l'appel étant pris par son travail. «On a choisi les meilleurs à leur poste actuellement. Cette équipe a de l'avenir et la Cosafa Cup sera une très bonne occasion de montrer ce dont elle est capable», confie le technicien.

Au niveau des binationaux, les Kevin Bru, Lindsay Rose, Jeremy Villeneuve et autre Dylan Collard ne feront pas le déplacement. Ils avaient apporté leur contribution pendant le tournoi des quatre nations. En revanche, les Mauriciens qui évoluent à La Réunion ont été intégrés dans l'effectif comme Ashley Nazira, l'inamovible Emmanuel Vincent et Fernando Jackson. Adel Langue, qui poursuit sa carrière en France, sera présent en Afrique du Sud. A noter que le ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs a injecté une somme de 2 284 000 pour financer ce déplacement.

La sélection

Gardiens : Kevin Jean-Louis, Jininio Darbon, Loïc Michel

Défenseurs : Francis Rasolofonirina, Steeler Hortance, Emmanuel Vincent, Damien Balisson, Wilson Mootoo, Jordan François, Pascal Colin, Walter St-Martin

Milieux de terrain : Adel Langue, Fernando Jackson, Hans Patate, Stephan Nabab, Fabrice Brasse, David Aristide, Yannick Aristide, Kengy Saramandif, Adrien François

Attaquants : Ashley Nazira, Adrien Botlar, Aurélien François