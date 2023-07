Ile Maurice: Quatre-Bornes - Bébé Kyle, quatre mois, meurt cinq jours après avoir été renvoyé de l'hôpital avec du panadol

Il n'avait que quatre mois et était le rayon de soleil de ses parents. Le petit Kyle Topize, habitant Quatre- Bornes, n'a pas survécu à une bronchopneumonie. Et pourtant, samedi dernier, il avait été emmené à l'hôpital car ses parents voyaient qu'il n'allait pas bien. Mais le personnel soignant a pensé le contraire et l'a laissé repartir chez lui avec simplement un sirop. Son état de santé s'est détérioré et jeudi, la directrice de la garderie qu'il fréquentait, voyant qu'il éprouvait des difficultés à respirer, a téléphoné à ses parents et Kyle a été transporté à l'hôpital. Mais il était déjà trop tard.

Sa mère, Stellie Jenny Veerapen, éplorée, raconte que «Kyle était une boule d'énergie. Il était toujours souriant. Quand je rentrais du boulot, après une mauvaise journée, je pouvais être stressée ou fatiguée mais dès que je le prenais dans mes bras, son beau sourire dissipait tout. Il éclairait nos vies. Aujourd'hui, sans lui, ma vie ne sera plus jamais la même.»

La marraine de Kyle, qui a tenu à garder l'anonymat, estime que le petit n'a pas reçu les traitements appropriés samedi dernier à l'hôpital Victoria. «Je suis révoltée en pensant que le personnel soignant n'a rien trouvé d'anormal chez lui lorsque nous l'y avons emmené samedi dernier. Le père de Kyle leur a même demandé de lui faire des tests approfondis et était disposé à ce que l'enfant soit admis pour recevoir des soins mais le personnel médical a refusé et s'est montré rassurant en disant que 'li ena zist flemme lors l'estomac' et a donné comme traitement du sirop Panadol. Finalement, quatre jours après sa mort, on vient nous dire qu'il est mort d'une bronchopneumonie. C'est louche cette histoire. En attendant, nous avons perdu un être cher, qui faisait notre bonheur.»

La tante du bébé déclare que ce n'est pas la première fois que l'hôpital Victoria commet une bourde par rapport à Kyle. Après la naissance du bébé, celui-ci a rencontré des complications de santé. «Ma nièce a été autorisée à prendre son bébé et à quitter l'hôpital au lendemain de la naissance. Après deux mois, le petit n'était toujours pas bien et nous ne comprenions pas ce qui lui arrivait. Nous l'avons donc ramené à l'hôpital. Ce n'est qu'à ce moment-là que le personnel médical a constaté qu'il y avait un problème et qu'il devait être placé en incubateur pendant une semaine. Kyle en est ressorti ragaillardi. Mais il avait des sifflements au niveau des bronches. Et là, comme c'est l'hiver, sa santé s'est détériorée. Et samedi, le personnel hospitalier n'a, une fois de plus, rien trouvé d'alarmant.» Elle ajoute que la famille compte porter plainte auprès de la police pour «négligence médicale».

Les choses se sont gâtées pour Kyle, le jeudi 29 juin. La directrice de l'école maternelle et de la garderie quatre-bornaises que Kyle fréquentait depuis début juin, a fait une déposition à la police pour dire que ce jour-là, la mère et le grand-père avaient déposé le petit à la garderie vers les 10 heures. Elle a précisé que le bébé ne venait pas régulièrement à la garderie car il avait des problèmes de santé.

Jeudi, quand ses proches l'ont déposé, Kyle dormait. La directrice dit l'avoir pris dans ses bras et avoir changé sa couche avant de le remettre dans le berceau. Kyle s'est rendormi. Aux alentours de 12 h 30, elle a jeté un oeil sur l'enfant mais il dormait toujours. Après une quinzaine de minutes, ne le voyant toujours pas se réveiller, elle a décidé de lui préparer un biberon de lait. C'est en l'approchant pour lui donner à boire qu'elle a constaté qu'il avait du mal à respirer. Elle a alors averti ses parents.

Le grand-père de Kyle et sa mère ont accouru et eux et la directrice se sont immédiatement rendus à l'hôpital Victoria. Mais sur place, le médecin les a informés que le bébé était mort. L'autopsie de Kyle a été pratiquée par le Dr Maxwell Monvoisin, médecin légiste, qui a attribué le décès du bébé à une bronchopneumonie, maladie inflammatoire des bronches.

Sollicitée, une source au ministère de la Santé a déclaré que le ministère a réclamé un rapport de l'hôpital sur le cas de Kyle. C'est à partir de ce rapport qu'il sera décidé si une enquête doit être menée ou pas.