Congo-Brazzaville: Donation - Du matériel d'intervention varié offert au ministère de l'Intérieur

L'ambassade de France au Congo, à travers son service de sécurité intérieure, a offert au ministère de l'Intérieur, le 30 juin, à Brazzaville un don de quinze tonnes d'équipements d'une valeur de 80 000 euros, environ 52,4 millions de FCFA, indispensable dans des interventions contre les incendies.

« Les pompiers du Congo auront désormais à leur disposition plus de quatre cents tenues de feu, trente casques, plus de cent cinquante tenues de service général, des tuyaux d'aspirations et d'autres équipements », a fait savoir l'ambassadeur de France au Congo, François Barateau.

L'ambassade de France, a-t-il dit, par son service de sécurité intérieure, s'investit avec énergie pour accompagner le commandement de la sécurité civile dans son développement, son offre de sécurité au bénéfice de la population congolaise. « A ce titre, l'ambassade de France met en oeuvre de nombreuses missions d'expertise civique dans le domaine de la sécurité civile dont la dernière se termine, d'ailleurs, aujourd'hui », a-t-il dit. François Barateau est persuadé que cet équipement participera de façon concrète à améliorer le noble service de secours à personne en danger en République du Congo. C'est ainsi qu'il a formé le voeu que le don ainsi offert soit suivi de nombreux autres.

Le ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, Raymond Zéphirin Mboulou, a exprimé sa satisfaction en recevant ce don qui traduit les bonnes relations entre la France et le Congo dans tous les domaines. « Nous sommes heureux de constater que la France continue d'accorder un intérêt et une attention dans l'organisation et le fonctionnement de notre sécurité civile dont le commandement ne cesse de nous rapporter l'engagement, la volonté et la détermination que manifeste le commissaire de police, Marwan Laraich, chef de service de coopération internationale, attaché de sécurité intérieure près l'ambassade de France au Congo. Depuis son entrée en fonction, les offres de formation se sont multipliées. Il ne se passe une seule année sans que les sapeurs-pompiers congolais en bénéficient », a-t-il déclaré.