Ile Maurice: L'express 60 ans - Les grandes lignes de l'année 2021

Que d'évènements et de rebondissements en 2021. Début d'année macabre avec l'assassinat d'une technicienne de surface de 40 ans. Vers 3 heures du matin, le 1er janvier, Annick Lafleur a été retrouvée inerte, avec des blessures sur le corps dans un atelier à Petite-Rivière. Elle a été mortellement poignardée par son concubin, Louis Michael Carpen, technicien de surface de 35 ans, habitant Pointe-aux-Sables.

Quelques jours plus tard, un autre fait divers défraie la chronique. C'est celui impliquant Swaste Rao Fakoo, plus connu comme Manan Fakoo. L'habitant de Beau-Bassin, un habitué des services de police, se trouvait dans sa voiture à l'angle des rues Martindale et Swami Dayanand, à quelques mètres de son domicile, lorsque deux individus ont fait feu dans sa direction. Ensanglanté et blessé à l'épaule et près de la mâchoire, il s'est dirigé vers le poste de police de Beau-Bassin pour signaler l'agression, avant de conduire jusqu'à l'hôpital Victoria pour obtenir des soins. Il est décédé le lendemain en soins intensifs après que son état se soit détérioré. Des images provenant des caméras Safe City ont été visionnées. Deux hommes circulant sur une moto et portant des casques intégraux ont été aperçus. L'enquête a mené à plusieurs arrestations. Cinq policiers ont même été interpellés pour nonassistance à personne en danger.

Un autre événement qui a retenu l'attention est le meeting des Avengers, le 31 janvier. L'assistance a eu droit alors à un cocktail de révélations. En effet, la place des taxis à La Louise grouillait de monde dès 9 h 30 car ils étaient nombreux à manifester leur soutien aux familles Kistnen, Kanakiah et autres Lazare, décédés de manière tragique, mais aussi pour démontrer leur ras-le-bol du gouvernement. Une foule impressionnante, quadricolores et pancartes étaient aussi au rendez-vous.

Sur le plan politique, la surprise est venue du MSM, même si son départ était attendu et avait été «prédit» par Arvin Boolell et Rama Valayden. Nando Bodha démissionne comme ministre des Affaires étrangères et comme secrétaire général du parti, n'étant plus en accord avec les idéaux et les principes du MSM. Fidèle de SAJ, Nando Bodha aurait été mis à l'écart et traité avec mépris comme tous ceux qui était proches du père fondateur du MSM. Du moins, c'est ce qu'avance Arvin Boolell. Nando Bodha a fini par lancer son propre parti, le Rassemblement Mauricien, un projet de société devenu un programme politique.

L'année 2021 voit aussi l'enquête judiciaire sur la mort du chef agent du MSM au numéro 8, Soopramanien Kistnen. Chaque séance de cour a apporté son lot de révélations et de rebondissements. Des révélations «choc» en cour avec le carnet de campagne du numéro 8, des malversations et d'autres révélations, qui enfoncent Yogida Sawmynaden. Le 11 février, ce dernier démissionne comme ministre du Commerce après des rumeurs persistantes au sujet de sa démission. Il a fini par clarifier la situation via une déclaration à la presse, peu avant la conférence du ministère de la Santé, sur la situation du Covid-19 dans le pays. «Après des consultations avec le Premier ministre (PM), j'ai décidé de prendre un congé politique.» Yogida Sawmynaden a expliqué qu'il «step down to come back stronger». Cependant, il reste toujours député et assiste aux travaux parlementaires à l'Assemblée nationale. Les nombreuses manifestations pour le déboulonner de son siège de député n'ont pas abouti.

Le 15 mai, le monde hippique est en deuil. Le jockey Nooresh Juglall, qui avait décroché la Cravache d'Or le 20 décembre 2020, fait une chute mortelle au Champ-de-Mars. Son cheval Rule the Night avait heurté un autre cheval. Transporté d'urgence à la City Clinic, il meurt tard dans la soirée. Champion parti trop tôt, il laisse une épouse et deux fils affligés par sa disparition. Ils étaient nombreux les Mauriciens à lui rendre un dernier hommage lors de ses funérailles, malgré les restrictions sanitaires liées à la pandémie.

C'est l'évènement le plus marquant de l'année 2021. Il s'agit de la mort de SAJ. L'ancien président de la République, Premier ministre et ministre mentor a poussé son dernier soupir à 19 h 41, le 3 juin, à l'âge de 91 ans, à la clinique Fortis Darné. Son départ était prévisible car son état de santé s'était détérioré. Si le 13 mai, SAJ avait été admis une première fois à la clinique Fortis Darné, suivant des ennuis de santé, après deux nuits d'hospitalisation, ses médecins traitants avaient signé sa décharge. Sa disparition marque ainsi la fin de la carrière politique d'un des grands hommes d'État que le pays ait connus et de son parti, le MSM, qu'il a fondé en 1983.

Parents, amis et simples citoyens ont afflué à sa résidence à La Caverne pour lui rendre un dernier hommage. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 5 juin 2021. Le convoi mortuaire a emprunté de nombreuses routes pour passer également devant la State House, le Sun Trust, la Cour suprême et l'hôtel du gouvernement jusqu'à sa destination finale, le Jardin de Pamplemousses, où s'est tenue la crémation. SAJ a eu long parcours politique, ayant marqué l'histoire, avant de laisser sa place de Premier ministre à son fils en 2017. Son plus grand succès, ce sont les Chagos, qui furent son cheval de bataille. Vêtu de sa robe d'avocat, il s'est rendu à l'assemblée générale des Nations Unies pour le vote d'une résolution afin de pouvoir demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice.

Et après 17 mois sous administration volontaire par le tandem Sattar Hajee Abdoula et Arvindsingh Gokhool, de Grant Thornton, le sort du transporteur national est suspendu à un «Watershed Meeting», soit l'assemblée des créanciers d'Air Mauritius (MK). Le vote par voie électronique est réparti en trois catégories : A - les six bailleurs d'exploitation d'avion ; B - les quatre hedge counterparties, comprenant notamment Macquarie Bank Ltd et Morgan Stanley & Co. International PLC; et C - la masse générale des créanciers se chiffrant à 2 165 membres. Afin d'éviter la liquidation de la compagnie, le «Deed of Company Arrangement» proposé par les administrateurs a été adopté par les créanciers. MK a un mois (octobre) pour payer les créanciers aux conditions de l'acte.

L'année 2021, c'est aussi le tourisme qui respire à nouveau. En effet, cette année marque la réouverture des frontières aux touristes vaccinés, sans qu'ils n'aient à passer par la case quarantaine, après 18 mois de fermeture. À ne pas oublier également le départ en urgence du Dr Navin Ramgoolam pour l'Inde. Ayant contracté le Covid-19, c'est à bord d'un avion-ambulance de la compagnie aérienne Spice Jet qu'il a fait le voyage pour se faire soigner au All India Institute Of Medical Science (AIIMS) de Delhi.

Et pour finir, drogues au volant : le test redouté par les fumeurs de cannabis est là. En effet, des kits de dépistage pouvant déceler la présence de Tetrahydrocannabinol (THC) (et d'autres drogues) dans l'urine ont été remis à la police. Lors d'un contrôle, le conducteur soupçonné d'être sous l'influence de drogue devra uriner dans un petit récipient en plastique et c'est son urine qui dira aux policiers s'il a fumé un joint ou pas. Si le résultat est positif, il devra être confirmé par un test sanguin, qui va également préciser la quantité exacte de THC dans le sang.