Congo-Brazzaville: Partenariat - L'ONG Espace Opoko désormais affiliée à l'Unesco

La cérémonie de remise de l'attestation d'affiliation a eu lieu au siège de l'Espace Opoko, à Brazzaville, sous les auspices de la chargée des clubs Unesco, associations et Organisations non gouvernementales (ONG) à la Commission nationale congolaise de l'Unesco, Hélène Nzoussi.

Organisation internationale dédiée à la promotion de la paix et de la coopération intellectuelle, l'Unesco travaille sans relâche pour atteindre des objectifs qui sont en parfaite résonance avec la mission de l'ONG Espace Opoko. C'est dans ce cadre qu'après avoir validé le dossier de cette ONG, la chargée des clubs Unesco, associations et ONG à la Commission nationale congolaise de l'Unesco, Hélène Nzoussi, a remis l'attestation d'affiliation à la représentante de l'Espace Opoko, à Brazzaville. Pour être reconnu à l'Unesco, a-t-elle dit, il y a une démarche à suivre, celle d'aller chercher l'affiliation. « Vous apportez votre dossier, on l'examine, s'il est bien monté, à ce moment-là, on vous donne l'attestation d'affiliation et la remise de l'attestation se fait officiellement. C'est ce que nous sommes venues remettre », a-t-elle expliqué.

Hélène Nzoussi a précisié qu' aller à l'Unesco, c'est d'abord avoir l'amour de la chose ainsi que la confiance et le reste viendra. L'Unesco n'est pas une banque mais agit à travers deux programmes dont un ordinaire et l'autre de participation. Il suffit d'apporter le projet et si c'est le programme ordinaire, il se passe à la représentation de l'Unesco au bureau de Brazzaville, si c'est le programme de participation, il se passe tous les deux ans, au niveau de Paris, en France. Si le projet est pertinent, il est retenu et bénéficie du financement.

Dans son mot de circonstance, la représentante de l'ONG Espace Opoko, Vanessa Nzouba, a exprimé son immense fierté de célébrer un moment marquant dans l'histoire de cette organisation. Recevoir le certificat d'affiliation à l'Unesco, a-t-elle estimé, est une reconnaissance qui renforce leur engagement en faveur de l'éducation, du développement durable et de l'éradication de la pauvreté. « Cette affiliation à l'Unesco représente une étape cruciale pour notre organisation. Elle nous ouvre les portes vers un réseau mondial d'experts, de méthodologies éprouvées et de bonnes pratiques, qui nous aideront à renforcer notre impact et à avancer plus rapidement dans nos efforts. Cela signifie que nous aurons sans doute accès aux ressources et aux connaissances nécessaires pour améliorer la qualité de l'éducation de la population autochtone, pour promouvoir le développement durable et contribuer à l'éradication de la pauvreté », a-t-elle dit.

Une affiliation qui ouvre des nouvelles perspectives pour Espace Opoko

La représentante de l'ONG à Brazzaville s'est dite aussi ravie de cette opportunité qui arrive à un moment où ils étendent progressivement leurs activités dans tous les départements du Congo. Cela ouvre des nouvelles perspectives pour leur organisation et renforce leur détermination à agir plus efficacement. « En travaillant main dans la main avec l'Unesco, nous sommes confiants que nous pourrons relever de nouveaux défis et réaliser des progrès significatifs dans notre mission commune. Nous sommes déterminés à faire honneur à cette affiliation et à travailler sans relâche pour concrétiser les idéaux de l'Unesco dans les communautés autochtones... Ensemble, nous pouvons véritablement créer un impact durable et transformer les vies des peuples autochtones », a-t-elle conclu.

A l'issue de la cérémonie, Alex Nzambi, chargé de la communication de l'Espace Opoko au Congo, a exprimé sa joie de voir leur ONG recevoir l'attestation d'affiliation. « Nous savons que l'Unesco travaille pour éradiquer la pauvreté, promouvoir le développement durable, la paix et l'éducation. C'est exactement les domaines dans lesquels Espace Opoko travaille avec la population autochtone. Cette affiliation qui nous a été remise aujourd'hui nous permet d'avoir accès aux ressources techniques et pédagogiques de l'Unesco afin de nous aider à avancer dans la réalisation de nos actions le plus vite possible », a-t-il déclaré.

Notons que le projet d'éducation scolaire des peuples autochtones a commencé en 2012 avec le lancement de cette ONG. Et depuis lors, Espace Opoko a eu déjà un premier étudiant autochtone dans le district de Bambama, département de la Lékoumou. L'ONG a construit un internat qui n'héberge pas seulement les lycéens autochtones mais également les enfants démunis des familles pauvres. Aujourd'hui, l'Espace Opoko a dans son programme sept étudiants autochtones des différents départements dont un de la Sangha, un autre des Plateaux et le reste de la Lékoumou.