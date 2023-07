Congo-Brazzaville: Vient de paraître - 'Enky' de Mildred Moukenga

Paru le 16 juin dernier entre amour, trahison, passion et envoûtement, "Enky", le roman de Mildred Moukenga, relate l'histoire qui mène le lecteur dans une belle aventure au coeur du Congo à la découverte d'Enky et Imani qui verront, tour à tour, leurs vies bouleversées.

Dans "Enky" paru aux Editions Nyuki, l'auteure part du constat que la grande forêt équatoriale et tropicale du Congo, riche par sa biodiversité, est aussi l'épicentre de la spiritualité dans le pays. De cet endroit précis, elle attribue l'existence de plusieurs croyances et courants spirituels qui y voient le jour, grâce notamment aux pouvoirs mystiques des arbres et des feuilles, allégrement exploités par les peuples autochtones Akas ou des femmes comme Mougné, dotées de pouvoirs surnaturels.

Pour le récit de son roman, Enky, fille unique d'Ima, va se retrouver au centre du Mossèlèbendè, un fétiche utilisé pour dominer et hypnotiser, que l'on obtient grâce à une potion constituée d'un mélange de feuilles, d'arbres et des racines qui poussent au coeur de la forêt équatoriale. La perte de son beau-père, Midiyo, est un grand tournant pour sa vie. Sa mère, pourtant usufruitière des biens de son époux, va être spoliée et maltraitée par Nzonzi, le frère cadet de Midiyo. Pour protéger et épargner sa mère de cette vague de sévices et de violences, Enky doit trouver un emploi afin de se constituer un pécule. C'est ainsi que son destin croise celui d'Imani, un chef d'entreprise accompli, dont les compétences professionnelles ne sont pas les seules choses qui intéressent les collaboratrices.

Passionnée de l'art et de l'histoire des peuples africains, Mildred Moukenga est diplômée en marketing et communication. Elle est coordonnatrice du département commercial et relations publiques aux Dépêches de Brazzaville. Par l'écriture, elle vise l'objectif de vouloir transmettre une partie de l'histoire encore méconnue par la population.

Polyvalente et dynamique, elle est initiatrice de plusieurs activités et programmes dans les domaines culturels, éducatifs et sociaux.

ISBN : 978-0-123-45678-6

Pages : 138 pages

Prix : 23Ꞓ / 15 000 XAF