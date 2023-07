Congo-Brazzaville: Théâtre - La pièce « Ubu roi » d'Alfred Jarry jouée par des enfants

Après neuf jours de répétitions, la troupe de théâtre du Cercle culturel des enfants (CCE) de Pointe-Noire a joué la pièce de théâtre « Ubu roi » d'Alfred Jarry, dans une adaptation et une mise en scène de Jack Percher.

La représentation théâtrale d'«Ubu roi » a eu lieu la matinée du 29 juin au CCE, dans le troisième arrondissement Tié-Tié, et au complexe scolaire La Sandrine, à Mpaka, dans le 6e arrondissement, en début d'après-midi. Cette prouesse mérite bien des éloges puisque la plupart des enfants qui ont joué la pièce sont au cycle primaire et au collège. Des jeunes comédiens qui ont fait leurs premiers pas dans l'art de Molière avec la pièce « Ubu roi », qui est une des oeuvres théâtrales les plus interprétées et jouées dans le monde.

Le père Ubu assassine le roi Venceslas de Pologne et prend le pouvoir. Il fait tuer les nobles. « J'ai l'honneur de vous annoncer que pour enrichir le royaume, je vais faire périr tous les nobles et prendre leurs biens », dit-il, puis ceux qui l'ont aidé à faire son coup d'État. Cependant, Ubu roi doit faire attention au fils du roi déchu, Venceslas, le prince Bougrelas. Père Ubu est tout au long de l'oeuvre mené en bateau par sa femme, qui va lui voler son argent, l'obligeant à la fin de la pièce à fuir le pays avec ses généraux...

La pièce de théâtre alliant à la fois comédie, drame, ironie et tragédie a été interprétée sur scène par une douzaine d'enfants incarnant les rôles de roi, reine, valets, juges, gardes, etc. Cette pièce peint les vices de notre société gangrenée par la trahison, la corruption, le mensonge ...dans un humour ironique et parodique.

« Ubu roi » est une pièce à la trame destinale tragique, qui nous replonge dans les errements existentiels de l'homme dont la cruauté et l'immoralité constituent toujours à la fin les sources de sa déchéance. Cette pièce est une prédication pour un monde plus égalitaire et humaniste. Des principes fondamentaux à intérioriser et cultiver par chaque citoyen à travers cette pièce appelée à être jouée dans d'autres établissements scolaires de la ville, selon le voeu de Jack Percher, le metteur en scène qui a réussi l'exploit de faire monter pour la première fois sur les tréteaux des bambins et Joël Nkounkou, le directeur du CCE qui a cru au pari.

Jack Percher, le metteur en scène français, est aussi scénographe. Formateur dans l'art dramatique à Angers, dans les pays de la Loire, en France, il met en scène depuis 2003 un spectacle de théâtre joué par les enfants du lycée français Charlemagne et ceux du lycée Victor-Augagneur. « Candide » de Voltaire, « La cité des oiseaux » de Bernard Chartreux d'après Aristophane, « Le songe d'une nuit d'été » de Shakespeare, « Le destin glorieux » du maréchal Nnikon Nniku, « Prince qu'on sort » de Tchicaya U Tam'si sont, entre autres, des pièces montées par lui et jouées au lycée Victor-Augagneur, au lycée Charlemagne, à l'IFC et au CCE.