Ile Maurice: Polémique «l'imposte» à l'Université de Maurice - Une «Fresher's Party» qui finit en pagaille

Ce qui était censé être un événement agréable et accueillant s'est transformé en une réelle pagaille lors de la Fresher's Party à l'Université de Maurice, qui a eu lieu le vendredi 23 juin. Le lieu était rempli d'étudiants, ce qui a obligé le Senior Management présent à l'intérieur à ordonner de faire évacuer les étudiants et de permettre à ceux qui se trouvaient à l'extérieur de profiter d'une partie de l'événement, afin d'éviter tout problème potentiel de sécurité tel qu'une bousculade. En conséquence, nombreux étaient ceux qui tentaient désespérément de se rendre dans ce lieu limité pour y faire la fête, faisant en vain la queue.

Toutefois, ce qui a frappé les esprits, c'est de voir des étudiants forcer désespérément un accès à travers une imposte, ce qui a provoqué un véritable chaos et des dégâts aux infrastructures de l'université. Une vidéo de cette scène fait, depuis, le buzz sur les réseaux sociaux, créant une polémique. Dans ladite vidéo, on peut voir une file d'attente quasi sans fin d'étudiants patientant en vain pour accéder à la salle, et peu après, de nombreuses images d'étudiants se forçant à entrer par l'imposte.

Par la suite, les réactions des internautes n'ont pas tardé à fuser et les commentaires ont afflué. «Aster la mem ban freshers pe rentre par l'imposte, be kan fini gradue kipou fer alors ?» a écrit un internaute. «Zis mo tousel inn trouve ti bouc la ?» a demandé un autre. Et parmi eux, l'humour politique de certains n'a pas manqué. «L'exemple vient d'en haut ! Limposte mem», a commenté un utilisateur. En revanche, ils ont été nombreux à condamner le comportement des étudiants. «Ki vilain zot pe fer sa... gat valeur UOM.»

Face à la controverse, la Students' Union de l'université a publié un poste très détaillé sur sa page Facebook, expliquant les circonstances qui ont mené à ces incidents et informant de la marche à suivre par la direction de l'établissement. «(...) Freshers' Party, as compared to other parties and concerts held during the Students Week, is held during class hours and hence it can be held only in POWA (NdlR : Paul Octave Wiehe Auditorium) and not in an open-air venue so as not to disturb the smooth running of classes in the surrounding», peut-on lire.

«Secondly, despite access being given only to students presenting a student ID, at a certain point in time, the venue was so saturated with students that Senior Management present inside gave the order to have students removed and allow those students outside to have the opportunity to enjoy part of the event», est-il écrit.

Par ailleurs, le poste évoque également des actes de vandalisme, entre autres, pour lesquels des mesures disciplinaires devraient être prises de la part de l'université. «Détérioration des biens de l'université, risque pour sa propre sécurité et celle des autres ; vitres cassées ; étudiants forçant l'entrée par les linteaux ; prêt de cartes d'identité à des non-étudiants et invitation de personnes extérieures à s'incruster dans nos soirées, entre autres. L'université est en possession de certaines vidéos montrant les actes de vandalisme et le syndicat des étudiants a été informé que des mesures disciplinaires seront prises en conséquence.»

La «students' week» reportée à une date ultérieure

Dans un autre poste sur Facebook, publié jeudi, la Students' Union de l'Université de Maurice a fait savoir qu'à la suite des incidents survenus lors de la Fresher's Party, la Students' Week, qui était prévue d'être organisée du 3 au 08 juillet, a été reportée à une date ultérieure. «(...) the Vice Chancellor informed us that the Students Week is being postponed due to the various posts on social media regarding the Freshers' Party (...) However, the Vice Chancellor has given us his word that the Students' Week will be held but at a later date», peut-on lire. «The Students' Union finds it deplorable that due to the actions of some of our students on that date, the entire community of students is being penalised.»

«La tenue de soirées et évènements estudiantins réexaminée»

La direction de l'université de Maurice que nous avons sollicitée affirme qu'une enquête a déjà été initiée suivant les incidents survenus lors de la Freshers' Party 2023 tenue le 23 juin. D'ajouter que sur la base des conclusions de l'enquête, des mesures disciplinaires seront prises à l'encontre de tous ceux qui auront enfreint le règlement de l'UoM. «Pour des raisons de sécurité, la tenue de soirées et évènements estudiantins dans l'Auditorium Paul Octave Wiehe et sur le campus est réexaminée», soutient la direction.