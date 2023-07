Ile Maurice: Mauritius Commercial Bank - Des comptes clients siphonnés de plusieurs milliers de roupies

La psychose s'est emparée des internautes clients de la Mauritius Commercial Bank (MCB). La raison : certains ont été victimes de transactions frauduleuses sur leurs comptes bancaires. Ils ont vu des sommes d'argent débitées - de Rs 1000 à Rs 3000 - dans certains cas. Depuis plusieurs jours, des internautes interpellent notre rédaction sur ces transactions louches.

De quoi s'agit-il ?

Ce sont des arnaques où des hackers ou pirates ont réussi à subtiliser leur identifiant client ou code secret de leur carte ou encore l'accès au One-Time Password (OTP). C'est de cette manière qu'un hacker va initier un transfert ou paiement vers une plateforme.

Comment cela se passe ?

Le mode opératoire est simple : l'arnaqueur utilise plusieurs moyens - envoi de faux emails, faux messages SMS, WhatsApp ou Viber, faux numéros de téléphone, etc. - pour vous faire croire que vous avez affaire à la MCB. Il joue sur la confiance dans votre banque pour vous soutirer ces informations confidentielles. Il va essayer de vous convaincre que vous avez gagné à une loterie ou que vous pouvez recevoir un prêt bancaire à travers Juice avec des taux d'intérêt défiant toute concurrence.

Des personnes crédules remettront leur identifiant ou numéro de carte à ces hackers, qui par la suite essaient de faire des transactions. Parfois, des cartes bancaires/téléphones portables perdus ou volés sont utilisés pour tenter de faire des transactions. Dans certains cas, le transfert est effectué au grand dam du client. Des sites internet frauduleux réclament aussi d'entrer les données bancaires qu'elles subtiliseront pour faire des transactions.

%

Le clonage de cartes bancaires ou vol des données par touch and pay existe aussi, sauf qu'on n'a pas encore répertorié de cas à Maurice. Mais le paiement par ATM sans carte est possible pour des marchands en ligne.

Que faut-il faire si l'on a été victime ?

Faites bloquer votre carte par votre banque et bloquer toute transaction en ligne et changer le code pin de votre carte de débit. Signalez la fraude auprès de votre banque et portez plainte à la police.

Quelle garantie de récupérer l'argent subtilisé ?

Aucune, la police et la banque vont enquêter pour essayer de retracer les transactions et identifier l'arnaqueur. Cela prend du temps et pourrait n'avoir aucun résultat. Chaque cas de phishing lié à une arnaque est différent. Si c'est un arnaqueur local, il suffit de l'identifier. Mais si c'est un étranger, il sera difficile de le retracer.

Que dit la MCB de ces cas soulevés par des internautes ?

La Mauritius Commercial Bank a pris connaissance de certains cas et demande aux clients de «ne jamais partager vos coordonnées bancaires avec des tiers, tels que votre numéro de carte, votre One-Time Password (OTP) reçu par SMS, ou votre identifiant client. De même, avant d'effectuer un achat en ligne, notamment entre particuliers, vérifiez la fiabilité du prestataire». En d'autres mots, selon la banque, si l'on ne donne pas accès à ses informations confidentielles, le risque d'être victime d'arnaque diminue. Une campagne antiphishing de la MCB est en cours ces jours-ci.

Toutefois, au sujet des cas spécifiques qui nous sont parvenus, des personnes qui n'auraient pas remis ces informations, mais qui sont quand même victimes, nous avons sollicité la MCB pour plus de précisions par courriel. Les réponses à nos interrogations sont attendues.