Burkina Faso: COMOE - Des OSC disent non à la déstabilisation de la transition politique

Des organisations de la société civile de la région notamment Planète Jeune panafricanistes (PJP) et Burkina Rempart, ont organisé le 1er juillet 2023 à Banfora, un meeting de soutien au Président du Faso Ibrahim TRAORE et à la transition politique en cours au Burkina Faso dans sa lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Objectif de ce meeting ; faire barrage aux personnes qui ne sont plus en phase avec les aspirations du peuple. C'était à la place de la nation de Banfora.

Dans leur appel et aux noms des forces vives de la région des Cascades, les responsables de Planète Jeune panafricanistes (PJP) et Burkina Rempart, disent « non aux plans machiavéliques des ennemis du peuple ; non à la sortie médiatique de Djibril BASSOLE sur le recrutement des VDP ; non à la demande de levée de la suspension des activités politiques ; non aux agissements de la CEDEAO, de l'ONU et de la communauté internationale en défaveur des aspirations profondes du burkinabé ». Daouda HEMA responsable régional de PJP a déclaré que « Les forces de la région des Cascades, réaffirmons à l'opinion publique nationale et internationale que c'est nous qui avons donné la légitimité au capitaine Ibrahim TRAORE parce que nous nous reconnaissons dans les décisions prises par son gouvernement ». Il a invité la population à être des remparts qui défendront le pays face à certains « activistes traitres » qui menacent la sûreté nationale et la marche souveraine du Burkina Faso. Par la voix de leur leaders, les manifestants disent « oui à une nouvelle constitution en phase avec le Burkina nouveau ; oui à l'actionnariat populaire ; oui à la réconciliation nationale format MPSR2 ; oui aux réformes institutionnelles et politiques ». Benjamin ZIRI responsable de Burkina Rempart/Cascades a pour sa part invité « tous en avant avec le MPSR2 pour le combat patriotique et l'indépendance véritable de notre pays ».

Au cours de ce meeting à la place de nation, leaders coutumiers et d'Organisation de la société se sont succédé à la tribune des interventions. Ils ont tous appelé à l'union sacrée pour soutenir la transition et par conséquent vaincre le terrorisme. Tous ont félicité et encouragé les FDS et les VDP pour le travail abattu. Par ailleurs, toutes les couches socioprofessionnelles qui se sont exprimées, ont réaffirmé leurs soutiens « indéfectibles » au Président Ibrahim TRAORE et à son gouvernement pour le travail qu'ils abattent quotidiennement. Il faut rappeler que pour joindre l'utile à l'agréable, les organisateurs ont initié une opération de don de sang sur le même site, afin de venir en aide aux FDS et VDP.