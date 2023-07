Congo-Kinshasa: Le Service national a produit plus de 15.000 tonnes de maïs en 2023

Le Service national affirme avoir accru sa production de maïs de 1.000 tonnes en 2019 à plus de 15.000 tonnes en 2023, affirme ce samedi 1er juillet le général-major Kasongo Kabwik, coordonnateur de cette structure.

Il estime qu'en 4 ans, le Service national sous son commandement a réalisé une performance au-delà des prévisions.

« A notre arrivée au Service national, la production était nulle. Dès notre première année, nous avons produit 1000 tonnes de maïs. Nous étions heureux mais aussi insatisfaits. Heureux parce que nous sommes passés de 0 à 1000 tonnes. Nous étions insatisfaits parce que nos ambitions étaient d'arriver à produire des dizaines de milliers de tonnes. Ce qui est fait aujourd'hui », a expliqué le général-major Kasongo Kabwik.

En augmentant la capacité et les moyens de production, il estime que le Service peut réaliser des résultats impressionnants :

« de 1000 tonnes en 2019 à plus de 15 000 tonnes, c'est un accroissement impressionnant. Ceci signifie que nous sommes capables de passer de 15 000 tonnes à 200 000 ou 500 000 tonnes de maïs en dix ans ».

Créé par décret-loi 032 du 15 octobre 1997, le Service national est un organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction du pays. Il est chargé de d'organiser sur l'ensemble du territoire national, des centres d'encadrement de jeunes filles et garçons désoeuvrés, de jeunes finalistes d'enseignement secondaire ou universitaire, en vue de leur inculquer une éducation civique et patriotique, de les initier aux travaux de production agricole, suivi d'une professionnalisation éventuelle, et de leur donner une formation paramilitaire et d'autodéfense.