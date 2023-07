Afrique du Nord: Jeux sportifs arabes/Foot - 'On jouera nos chances à fond'

ALGER — L'équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23) abordera dimanche le tournoi des Jeux sportifs arabes Algérie-2023 avec l'intention de "jouer ses chances à fond", a indiqué à l'APS le Directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de Football (FAF) Mustapha Biskri.

"On jouera nos chances à fond dans ce tournoi. L'Algérie a hérité d'un groupe (A) assez équilibré, et le plus important est de réussir nos débuts dans cette compétition", a-t-il affirmé.

Logée dans le groupe A, l'Algérie entamera le tournoi dimanche face à Oman au stade du 19 mai 1956 d'Annaba (21h00). Le match d'ouverture opposera un peu plus tôt dans la journée le Liban au Soudan (17h30), les deux autres pensionnaires du groupe A.

La DTN a chargé le Chef de département de Développement et Elite au sein de cette structure, Rachid Aït Mohamed, pour diriger les U23 durant cette manifestation sportive. Il sera assisté dans sa tâche par Badreddine Dahmane, directeur technique régional d'Alger (DTR) et Abdessemad Nasser, directeur régional d'Annaba comme préparateur physique, alors que Branci Boukhalfa de l'Académie de football de Sidi Bel Abbès sera l'entraîneur des gardiens de but.

"Aït Mohamed est avant tout un entraîneur, la DTN a jeté son dévolu sur ses services pour diriger la sélection U23 durant ce tournoi, on ne pouvait pas engager un nouveau sélectionneur juste pour cette échéance", a expliqué Biskri.

%

A cinq journées de la fin du championnat de Ligue 1 Mobilis, fixée au 15 juillet, le staff technique "temporaire" des U23 a été obligé de revoir la liste des joueurs convoqués pour les Jeux sportifs arabes, en raison de la montée au créneau de certains clubs qui ont refusé de libérer leurs joueurs pour ce rendez-vous.

Lire aussi: Jeux sportifs arabes 2023/Football: Ait Mohamed dévoile la liste des 23 joueurs algériens

Biskri a tenu à expliquer cette situation: "dans un premier temps, l'Union arabe de football Association (UAFA) nous a signifié que ce tournoi va se jouer avec les U17, avant que les chose ne changent en décidant d'engager les U20, à ce moment-là nous étions prêts à faire participer la sélection U17 pour lui permettre d'acquérir plus d'expérience. Mais grande fut notre surprise il y a trois semaines, de recevoir un courrier de l'instance arabe nous demandant de faire jouer les U23. La liste de joueurs présélectionnés dévoilée auparavant a été établi sur la base d'une fin de championnat le 4 juillet, mais avec la modification du calendrier, notre programme a été complètement chamboulé."

Et d'enchaîner: "Les clubs sont dans leur droit de retenir leurs joueurs, surtout ceux qui jouent pour le maintien. Nous avons alors trouvé la solution d'apporter des changements à cette liste en faisant appel à des joueurs moins connus mais qui ont du potentiel, histoire de ne pas pénaliser les clubs et pour pouvoir aussi terminer l'exercice le 15 juillet."

L'équipe nationale des U23 avait échoué à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023, qualificative aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris, en se faisant éliminer au 3e et dernier tour qualificatif en mars dernier par le Ghana (aller à Annaba: 1-1, retour à Kumasi: 0-1).

Huit sélections scindées en deux groupes de quatre prendront part au tournoi de football des Jeux sportifs arabes prévu du 2 au 14 juillet. Trois stades ont été retenus pour abriter le tournoi: Chahid Hamlaoui de Constantine, celui du 19 mai 1956 et Chabou d'Annaba.

La poule B comprend l'Arabie saoudite, la Syrie, la Palestine et la Mauritanie. Les deux premiers de chaque poule se qualifient aux demi-finales.

La liste des 23 joueurs algériens

La liste des 23 joueurs algériens retenus pour le tournoi de football des Jeux sportifs arabes prévu du 2 au 15 juillet 2023 à Constantine et Annaba:

Gardiens de but: Abed Sofiane (CS Constantine), Maachou Redouane (CR Belouizdad), Boualem Hamza (USM Alger)

Défenseurs: Reguieg Mohamed Imad (MC Oran), Menezla Abdelkader (MC Alger), Hamra Abderrahim (ASO Chlef), Bounacer Abdessamed (USM Alger), Nechat Djabri Fares ( JS Kabylie), Zeghad Yacine (NC Magra), Zendaoui Mohamed (Paradou AC)

Milieux de terrain: Slimani Mehdi (MC Alger), Benzid Nacer Marouane (MC El Bayadh), Kerroum Mohamed (Paradou AC), Zermane Islam (CS Constantine), Benhaoua Oussama (MC Alger), Ait El Hadj Mohamed (USM Alger), Chekal Affari Hadji (CS Constantine), Bouras Akram (CR Belouizdad).

Attaquants: Djenidi Mohamed (USM Alger), Nait Salem Massinissa (JS Kabylie), Aouissi Youcef (ES Setif), Temime Mounder (CS Constantine), Sryer Boualem (ASO Chlef).

Programme du tournoi de football

- 1ère journée (Dimanche, 2 juillet 2023):

Groupe A:

A Annaba (19 mai 1956) : Liban - Soudan 17h30

A Annaba (19 mai 1956) : Algérie - Oman 21h00

Groupe B:

A Constantine: Arabie saoudite - Syrie 17h30

A Constantine: Palestine - Mauritanie 21h30

Repos (3 et 4 juillet)

- 2e journée (Mercredi, 5 juillet 2023):

Groupe A:

A Annaba (19 mai 1956) : Oman - Liban 17h30

A Annaba 19 mai 1956) : Soudan - Algérie 21h00

Groupe B:

A Constantine: Syrie - Palestine 17h30

A Constantine: Mauritanie - Arabie saoudite 21h00

Repos (6 et 7 juillet)

- 3e et dernière journée (Samedi, 8 juillet 2023):

Groupe A:

A Annaba (Chabou) : Soudan - Oman 21h00

A Annaba (19 mai 1956): Algérie - Liban 21h00

Groupe B:

A Constantine: Arabie saoudite - Palestine 17h30

A Annaba (19 mai 1956): Mauritanie - Syrie 17h30

Repos (9 et 10 juillet)

- Demi-finales (Mardi, 11 juillet 2023):

A Annaba (Chabou): 1er Gr.A - 2e Gr.B 17h30

A Annaba (Chabou): 1er Gr.B - 2e Gr. A 21h00

Repos (12 et 13 juillet)

- Match de classement (Vendredi, 14 juillet 2023):

A Annaba (19 mai 1956): perdant demi-finale 1 - perdant demi-finale 2 17h30

- Finale (Vendredi, 14 juillet 2023):

A Annaba (19 mai 1956): vainqueur demi-finale 1 - vainqueur demi-finale 2 21h00.