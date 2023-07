Ile Maurice: Point d'embarquement à Pointe-Jérôme - Un lieu touristique tombé aux oubliettes

La semaine dernière, une voiture a fait une plongée dans le lagon, au point d'embarquement à Pointe-Jérôme. Quelques jours auparavant, un 4x4 s'est aussi retrouvé dans l'eau. En 2018, un accident fatal s'était produit presqu'au même endroit, causant la mort d'une personne. Ces accidents, au même endroit, sont intrigants. Nous nous sommes rendus sur place pour un constat de visu de ce lieu fréquenté par un millier de personnes au quotidien. Des touristes et même des écoliers sont nombreux à s'y rendre pour prendre le bateau et aller à l'Île-aux-Aigrettes. Si les skippers sur place se montrent rassurants en disant que cet espace est sécurisé, ce merveilleux site touristique est toutefois tombé aux oubliettes depuis des années, tant en termes de rénovation que d'entretien.

Lundi, un couple de touristes chinois, qui était en voiture, a fait une plongée dans le lagon, à partir du point d'embarquement à Pointe-Jérôme. Le conducteur, dont la voiture automatique était garée sur le parking en sable face à la mer, a fait une fausse manoeuvre. Au lieu de passer sa vitesse en position R pour reculer, le conducteur est passé en position D pour la marche avant et c'est ainsi qu'en quelques secondes, le véhicule s'est retrouvé à l'eau, d'autant plus qu'il n'y aucune rambarde séparant l'aire de stationnement et la mer. Quelques jours auparavant, un 4X4, conduit, cette fois, par un des skippers, qui travaillent sur le point d'embarquement, s'est retrouvé dans une posture similaire. Ce parking est-il un endroit dangereux pour y garer sa voiture ? «Non», disent ceux qui y travaillent depuis une dizaine d'années. «Pena okenn problem ar sa plas la, se bann sofer la kinn mal fer zot kont», affirment-ils.

Ce lieu est fréquenté tous les jours par un millier de touristes car dans le Sud, il n'existe que deux points d'embarquement, Pointe-Jérôme et Blue-Bay, pour ceux qui souhaitent prendre le bateau pour aller faire une balade en mer. Tous ceux qui veulent se rendre à l'Île-aux-Aigrettes doivent prendre le bateau à Pointe-Jérôme. Plus d'une trentaine de bateaux sont d'ailleurs en attente pour transporter les visiteurs. Parmi ces derniers, on compte aussi de nombreux écoliers, qui partent en excursion. Si l'endroit n'a rien de terrifiant en termes de sécurité, l'entretien et l'état piteux du parking en sable interpellent. Une aire de stationnement correctement aménagée, avec des rambardes, n'aurait-elle pas rendu ce lieu plus sûr pour ceux qui se garent ? «Les touristes, qui sont tombés à l'eau, lundi, ont eu de la chance car la marée était basse. Au cas contraire, ils se seraient retrouvés complètement sous l'eau et cela aurait été plus compliqué de les y retirer», soulignent des skippers, qui étaient présents au moment de l'accident. Il a fallu plusieurs heures, disent-ils, pour retirer la voiture de l'eau car celle-ci était toujours en marche.

Ce lieu mérite certes une attention particulière des autorités car depuis des années, rien n'a été fait pour améliorer ses infrastructures. Outre la sécurité, il a perdu tout ce qui faisait de lui un site touristique. Pourtant, soulignent ces skippers, depuis des années, les autorités ont pris l'engagement d'effectuer des travaux de rénovation dans cette partie de la région. Surtout après un accident fatal, survenu en 2018 et au cours duquel une personne a trouvé la mort. En effet, en août 2018, Jeff Hollingsworth, un skipper âgé d'une trentaine d'années, avait trouvé la mort dans cet accident. À Blue- Bay et plus précisément à Pointe- Jérôme, le 4x4 qu'il conduisait a fait plusieurs tonneaux avant de terminer sa course dans la mer. «Après cet accident, il y avait plusieurs projets pour rehausser l'infrastructure et même combler cette partie de la route, qui longe la mer. Mais cinq ans après, rien n'a été fait», disentils. Pourtant, aménager une aire de stationnement plus sûre en face de la mer, n'est pas bien compliqué. Cet endroit, soulignent ces skippers, est un endroit très fréquenté et est un lieu touristique. «Il ne faut pas que, pour des raisons bêtes, les gens commencent à avoir peur de venir ici en pensant qu'il y a un problème. Une meilleure attention des autorités pour valoriser le lieu, c'est ce dont nous avons besoin», disent-ils.

Ces autres accidents surprenants à Rose-Hill

Une voiture sous la passerelle de Metro Express

Au cours de la semaine, une voiture s'est retrouvée coincée sous la passerelle de Metro Express à Rose- Hill. Si certains supposent que le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture après avoir fait un malaise, les circonstances de cet accident étonnent tout de même. La police enquête toujours pour établir les faits.

Google Maps mène un ressortissant chinois sur les rails du tram

Jeudi dernier, un ressortissant chinois, âgé de 31 ans, a atterri sur les rails du tram à Rose-Hill alors qu'il était au volant d'une voiture. Dans sa version à la police, il a expliqué qu'il a utilisé l'application Google Maps pour se rendre dans les Plaines-Wilhems. Mais contre toute attente, il s'est retrouvé coincé sur les rails. Des policiers et des volontaires ont dû intervenir pour enlever le véhicule du tracé du métro. Une enquête a été ouverte et on ne sait toujours pas comment l'application Google Maps a pu le diriger sur les rails.