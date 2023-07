Algérie: Série de films documentaires sur la mémoire nationale dans la wilaya de Mascara

MASCARA — La direction des Moudjahidine et ayants-droit de la wilaya de Mascara a réalisé une série de films documentaires sur la Mémoire nationale de la région, sous l'intitulé "Mère de militants, berceau de la jeunesse rebelle", a-ton appris samedi du directeur de cette instance, Khelifi Bahloul Khelifa.

Cette série comprend quatre parties dont le tournage a été achevé dernièrement à travers plusieurs régions de la wilaya et ce, en collaboration avec la direction de la Jeunesse et des Sports et l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM).

Cette série met en lumière les étapes historiques dont la wilaya a été témoin durant la période de 1830 à 1862, traitant de la résistance populaire menée par l'Emir Abdelkader contre le colonisateur français, du mouvement national (1926 à 1954) et de la glorieuse guerre de libération nationale.

Ces documentaires traitent également des batailles et des opérations de "fida" les plus importantes que la région a vécues durant la guerre de libération, mettant en évidence les pratiques répressives brutales de l'armée d'occupation française contre la population, au cours de la même période, notamment les centres de torture, selon le même responsable.

Le rôle des zaouias dans la résistance à l'occupation française est également mis en exergue, ainsi que le rôle des femmes de Mascara, concernant l'aspect sanitaire lors de la glorieuse guerre de libération.

%

Cette série est soutenue par des témoignages vivants de moudjahidine, ainsi que par des professeurs universitaires et des chercheurs spécialisés dans l'histoire de la guerre de libération.

M. Khelifi Bahloul a révélé que le premier documentaire de cette série sera programmé, le 5 juillet prochain à Mascara, lors de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance.

Cette oeuvre documentaire sera également accessible aux étudiants, professeurs d'université et chercheurs, ainsi qu'aux personnes intéressées par l'histoire de la glorieuse guerre de libération, avec des projections prévues dans des établissements scolaires, de formation, de jeunesse et culturels à l'intérieur et à l'extérieur de la wilaya.

L'objectif de cette initiative est de préserver la Mémoire nationale, contribuer à l'écriture de l'histoire de la wilaya et de faire connaitre à la jeune génération l'histoire de la région.