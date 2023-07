Ile Maurice: Parlement - Les avocats de la police, Jagai et MK... en question

Comme chaque mardi, la séance parlementaire du 4 juillet pourrait vite s'enflammer avec les questions qui fâchent. L'achat d'avions et la police, qui sollicite des avocats du privé pour la représenter, intéressent particulièrement l'opposition. Au Mouvement militant mauricien, Reza Uteem interrogera le Premier ministre, Pravind Jugnauth, sur l'achat de trois airbus par Air Mauritius et si la compagnie nationale a sollicité le gouvernement pour l'aider financièrement à acquérir ces appareils et, si c'est le cas, les détails. Son collègue Aadil Ameer Meea demandera au ministre des Finances, Renganaden Padayachy, sur le montant prêté à Air Mauritius depuis janvier 2020. Le leader du Rassemblement Mauricien, Nando Bodha, veut savoir combien de fois le commissaire de police, Anil Kumar Dip, a sollicité des avocats du privé différentes affaires en cour et des émissions radiophoniques.

Le Parti travailliste a la Special Striking Team (SST) dans son viseur. Ehsan Juman veut confirmer si la police a sollicité deux avocats pour accompagner Ashik Jagai, à l'émission de Top Fm, ainsi que le nom et le montant payé aux avocats privés depuis juin 2021. Mahend Gungapersad posera une question sur les menaces reçues par le journaliste de Top Fm, qui avait animé l'émission, et son épouse. Farhad Aumeer s'intéresse aux drogues, argent et articles saisis par la SST ainsi que le montant restitué. Le chef de file, Arvin Boolell, veut savoir si la Financial Intelligence Unit enquête pour savoir si Ashik Jagai est un partenaire d'affaires de Jean-Hubert Celerine, dit Franklin. Finalement, Ritish Ramful s'intéresse lui à la liste de policiers promus en juin 2022 et le nombre de ceux attachés à la VIPSU. Fabrice David cible les colis suspects interceptés depuis le début de l'année et les procédures normales.

Revenus MBC impayés

Le député du Parti mauricien social-démocrate, Khushal Lobine, veut des infos sur l'exportation de macaques aux États-Unis. Rajesh Bhagwan du MMM a déposé des questions embarrassantes pour le gouvernement. D'abord, l'enquête sur Yogida Sawmynaden dans l'affaire d'emploi fictif ; ensuite, les avocats et avoués de la State Trading Corporation. Patrick Assirvaden demande la composition du board de la Central Water Authority ainsi que les salaires et avantages des membres. Son collègue Deven Nagalingum veut connaître le nom de la société engagée pour l'émission de la nouvelle carte d'identité nationale. Ritish Ramful demande le montant des revenus publicitaires impayés des annonceurs à la Mauritius Broadcasting Corporation.

Plusieurs questions concernent l'éducation et les enfants. Khushal Lobine demande à la ministre Leela Devi Dookun-Luchoomun s'il manque des enseignants au collège d'État de Vacoas et Mahend Gungapersad s'intéresse au recrutement d'enseignants retraités pour pallier le manque dans les collèges. Le traitement des enfants des shelters du ministère de l'Égalité des genres revient sur le tapis. Après les allégations de maltraitance et d'agression sexuelle au shelter L'oiseau du Paradis le 5 mai, Joanna Bérenger veut connaître les mesures prises par le ministère et la conclusion de l'enquête, s'il y en a eu une. Stéphanie Anquetil, voudrait savoir si le ministère était au courant de cette agression et si l'enfant de six ans a reçu des soins à l'hôpital. Ariane Navarre-Marie veut savoir si le gouvernement présentera un projet de loi pour protéger les enfants des rues. La ministre Kalpana Koonjoo-Shah avait récemment déclaré qu'il n'y a pas de définition légale des enfants des rues rappelant que dans son enfance, elle avait l'habitude de jouer dans la rue.

Plusieurs questions aussi sur la santé. Karen Foo Kune veut connaître le nombre d'infirmiers et de médecins opérant dans le service public alors que Farhad Aumeer s'intéresse aux Health Care Assistants. Richard Duval veut connaitre le coût de l'E-Health dans les hôpitaux et centres de santé. Le whip de l'opposition, Patrice Armance, interpellera le ministre Kailesh Jagutpal sur l'utilisation du cannabis thérapeutique. Il aura une autre question sur des protagonistes de l'industrie hippique qui auraient eu des rabais fiscaux. Toujours dans le monde sportif, Franco Quirin veut savoir si le ministère soutiendra la demande des Seychelles pour introduire la voile parmi les disciplines des prochains Jeux des îles de l'océan Indien.