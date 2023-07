Ile Maurice: Émilie Sauvage - Déculpabiliser les enfants de parents désunis avec «Torn between the two»

S'il y a une chanson qui capte l'attention ces temps-ci sur Youtube, tant par la qualité de la voix de sa jeune interprète que par sa mélodie, qui s'incruste dans la tête, de même que par la profondeur du texte qu'elle a composé, c'est «Torn between the two» d'Émilie Sauvage. Cette jeune auteure-compositrice-interprète y raconte certes un pan de sa vie d'enfant de parents en désamour mais son objectif est de faire les enfants vivant une situation similaire déculpabiliser et se dire qu'ils ne sont pas seuls à passer par là et surtout qu'ils finiront par guérir de cette blessure, un jour.

Émilie Sauvage est une jeune fille de 21 ans, qui semble, aujourd'hui, bien dans sa tête et dans sa vie. Elle vient de compléter une licence en publicité, relations publiques et Branding auprès de l'université de Middlesex à Médine et s'apprête, dans deux mois, à embrayer avec un cours de management de niveau Masters au sein de cette même université.

Mais auparavant, à l'âge de 11 ans, ses parents qui ne s'entendent plus, se séparent. Elle et ses soeurs vivent mal cette situation. «Ce n'est pas pour porter atteinte ou déshonorer mes parents que j'aime tout plein mais cette période menant à leur séparation a été assez traumatisante. Mes soeurs et moi avons été choquées de nous retrouver au milieu de tout cela.»

Ce qui l'aide à avancer, c'est une vie spirituelle intense. Émilie Sauvage fait, en effet, partie du Worship Band de l'église qu'elle fréquente, à savoir le Redeemer Church à Rivière-Noire et chante dans cette chorale certains dimanches. À 18 ans, elle part pour sept mois à Durban suivre un programme d'année sabbatique animé par une église affiliée à la sienne. C'est là qu'elle apprend les bases du piano et à louer Dieu à travers la chanson. Quand elle intègre l'université susmentionnée, elle rentre aussi dans un groupe de prières et les participantes se réunissent tous les jeudis.

%

Il y a deux ans alors qu'elle prépare son mémoire de fin d'études et pour lequel elle doit mener à bien un projet, la période ayant mené à la séparation de ses parents lui revient à l'esprit. «Cela m'a pris pendant la nuit. J'ai eu l'impulsion de me mettre au piano et les paroles et les bases musicales de Torn between the two me sont automatiquement venues en tête» et dans la langue qu'elle préfère, à savoir l'anglais. Depuis, l'inspiration et la composition ne tarissent pas. «Parfois, ce sont des refrains. À d'autres moments, ce sont des couplets. Et dès que je suis inspirée, j'écris sur mon téléphone. Je dois avoir au moins une dizaine de chansons de composées et inspirées de l'art, de la nature, de la littérature, de mon vécu. Quand ce sont des chansons inspirées de mon vécu, les émotions y sont à l'état brut et c'est nerve raking car ma vulnérabilité y transpire. C'est comme dévoiler le contenu d'un journal intime.»

Elle décide alors de proposer «Torn between the two» comme son projet de mémoire. À travers un ami, elle rencontre le musicien Steevenson Lilylave, qui accepte de faire les arrangements musicaux sur sa mélodie de base. C'est d'ailleurs dans le petit studio de celui-ci qu'elle enregistre «Torn between the two». Son clip a été tourné en trois heures dans un petit patelin à l'Ouest par une de ses amies de cours, Eugénie Back. Le décor y est dépouillé et c'est voulu. «Je voulais que l'attention des Youtubeurs ne dévie pas de la mélodie et des paroles.»

«Torn between the two», confie-t-elle, est porteur d'un message. «Même si au moment où je l'ai écrite, j'étais probablement triste et un peu frustrée mais j'ai guéri de mes blessures et de cette douleur ressentie lors de la séparation de mes parents. Je pense qu'il est important de parler de ces émotions, qui étaient très présentes et vives à cette époque-là. Le couplet le plus important pour moi dans cette chanson est : 'And I knew that you hated each other so what I am supposed to do cause I'm torn between the two ? Does that mean you hate me too ?' Souvent les parents qui se séparent, ne réalisent pas forcément que bien qu'ils ne s'aiment plus, leur enfant est le fruit des deux et que s'ils se détestent, est-ce à dire qu'ils détestent aussi cet enfant qui fait partie de leur chair à tous les deux ? Je crois que de nombreux jeunes vivent des situations similaires et je veux leur dire que je comprends leur souffrance, qu'ils ne sont pas les seuls à vivre cela, que ça fait mal oui mais que ça ira mieux après.»

Sachant qu'elle va entamer son Masters en septembre, Émilie Sauvage est consciente qu'elle devra mettre sa passion pour le chant et la musique en sourdine. Elle aimerait toutefois continuer à enregistrer ses compositions mais pour le faire, il lui faut un budget qu'une étudiante comme elle n'a pas. «La musique restera toujours ma passion et une expérience bénéfique.»

Découvrez «Torn between the two» sur Youtube et écoutez cette belle chanson sur les plateformes Applemusic et Spotify.