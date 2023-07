Congo-Brazzaville: Assainissement - Le personnel des hôpitaux de Brazzaville se mobilise

Dans le cadre de l'opération « Villes, villages et habitations propres », prévue chaque premier samedi du mois, une délégation du ministère de la Santé, conduite par le conseiller à la Santé, Jean Claude Mobouessé, a fait la ronde des différents hôpitaux et Centres de santé intégrés (CSI) de Brazzaville Nord et Sud, afin de se rendre compte de l'effectivité de cette opération, conformément à la circulaire du Premier ministre.

Le rendez-vous a été respecté dans les différents hôpitaux et CSI pour ce premier samedi du mois de juillet. La délégation a choisi tour à tour l'hôpital de référence de Bacongo, celui de Makélékélé, le CSI de Tenrikyo, l'hôpital Mère-Enfant Blanche-Gomes, le CHU de Brazzaville, le CSI Jane-Viale de Ouenzé, le CSI Marien-Ngouabi à Talangaï, le CSI Maman Mboualé (Talangaï) ainsi que l'hôpital de Talangaï pour se rendre compte de l'effectivité des instructions du ministre.

Une implication saluée par le conseiller à la Santé, Jean Claude Mobouessé, qui a déclaré : « Vous savez que le gouvernement a formalisé une intervention capitale pour la santé publique. Il s'agit des opérations de salubrité qui sont organisées chaque premier samedi du mois. Et donc, pour les professionnels de santé, cela devait être une activité phare, parce que dans le calendrier des soins de santé primaires de la santé publique en général, les interventions comme la prévention des maladies et la promotion de la santé sont les interventions phares ».

Satisfait pour cette marque d'attention, le constat globalement, a-t-il dit, est plus que positif. « Nous sommes passés dans les grandes formations sanitaires comme Talangaï, Bacongo, Makélékélé, CHU, Blanche-Gomes, Maman Mboualé. Nous nous sommes aperçus que les cadres et les agents se sont mobilisés, ont répondu aux instructions du ministre et nous sommes très contents. Je crois que c'est à l'avantage de tout le monde », a conclu le conseiller.