Congo-Brazzaville: Management d'entreprise - L'expertise congolaise toujours sollicitée

Serge Nawej Tshitembu, juriste et homme d'affaires, est l'une des dernières personnalités originaires de la République démocratique du Congo (RDC) à occuper une fonction importante au sein de l'administration d'une grande entreprise basée au Canada, Rome Resources. Pour Floribert Ngateke, un expert congolais interrogé par la rédaction, beaucoup de personnalités congolaises excellent dans leurs domaines respectifs, mais il devient impérieux de renforcer la culture managériale auprès des jeunes entrepreneurs.

Plusieurs études indépendantes ont cité quelques personnalités congolaises nommées, primées et honorées en 2022. Il s'agit pour la plupart de hauts cadres qui ont fait leurs preuves dans plusieurs secteurs de la vie nationale et internationale, arrachant la reconnaissance de quelques cabinets spécialisés. Me Serge Nawej Tshitembu fait partie de cette catégorie des personnalités congolaises, même si sa nomination remonte à près d'une semaine. « L'expérience commerciale de Serge Nawej en Afrique, en particulier dans le secteur minier congolais, et son vaste réseau de contacts professionnels avec les investisseurs et les gouvernements seront d'une grande utilité pour la société et ses plans d'exploration et de développement du projet d'étain de Bisie Nord, dans l'est de la RDC », a précisé le président directeur génral de la compagnie minière Mark Gasson.

Nommé à la présidence du conseil d'administration le 22 juin dernier, Serge Nawej est réputé pour son expérience dans un secteur verrouillé depuis des lustres par l'expertise étrangère. Il a réussi à occuper une place stratégique dans une entreprise minière junior basée au Canada et très active sur un projet captivant d'étain dans l'est de la RDC. Bien avant lui, en février 2023, c'était une autre figure emblématique de l'industrie minière et un fin connaisseur du secteur bancaire qui a rejoint la présidence du conseil d'administration de la Générale des carrières et des mines, Guy-Robert Lukama. Les deux nominations et tant d'autres prouvent à suffisance la présence d'experts chevronnés capables de relever d'importants défis dans un secteur très stratégique pour le pays, a renchéri Floribert Ngateke. « Beaucoup d'experts vous le diront, il y a des sociétés étrangères qui ont besoin d'un bon stratège pour entreprendre en RDC », a-t-il assuré.

Le développement d'une véritable expertise locale ne se pose plus si l'on veut réellement engager le pays dans la voie du développement. « Il nous faut réformer profondément le système éducatif. Nous devrons rester ouvert à l'apport de la diaspora formée à des compétences compatibles avec nos besoins de développement immédiat », a-t-il ajouté. Selon lui, le pays ne sera jamais réellement bénéficiaire de la manne minière si elle n'arrive pas à participer et à contribuer à la production, voire la transformation locale des minerais exploités. « En ne se contentant que d'un rôle de simple gendarme, l'État laisse plus de 90 % des parts du marché à des étrangers qui ne réinvestiront pas dans le pays. C'est de l'argent qui quitte le pays », a prévenu Floribert Ngateke. Pour la RDC, a-t-il conclu, il est impérieux de promouvoir l'expertise locale en adéquation avec les différents secteurs porteurs.