Ile Maurice: Concours sur les méfaits de la cigarette - La fresque murale du collège Medco Alex Bhujoharry primée

Dans le cadre de la Journée sans tabac le 31 mai 2023, le ministère de la Santé et du Bien-être avait organisé une compétition inter-collèges de fresque murale sur le thème «We need food, not tobacco». L'équipe féminine du collège portlouisien s'est distinguée sur la trentaine de collèges qui y avaient participé.

L'art comme outil de prévention et d'intégration. Ce concept très ancien a toujours le même impact aujourd'hui et ce ne sont certainement pas ces élèves des Grades 9 et 10 du collège Medco Alex Bhujoharry à Port-Louis qui diront le contraire. Elles ont remporté un chèque de Rs 50 000 après avoir gagné haut la main. Darenaelle Marianne, Zairah Mohess, Kate Residue, Jelina Selmour, Alisson Fortuno, Selena Monvoisin, Elka Clair et Mélanie Meunier débordent d'imagination et de créativité. Cela se voit dans la fresque qu'elles ont peinte sur un pan du mur de la cantine du collège de Port-Louis, sous la responsabilité de l'enseignant d'art, Félix Bissessur.

Les participantes devaient dessiner une oeuvre aux dimensions définies sur le thème proposé. «Nous avons voulu que l'intégration soit au coeur du projet. C'est pour cela que nous avons constitué une équipe composée d'élèves de l'extended program et du cycle normal. Je suis vraiment fier de ce que ces filles ont accompli en deux semaines. Elles ont fait preuve d'une créativité débordante et ont su parfaitement donner vie à leurs idées», explique l'enseignant, qui a pu compter sur ses trois collègues du même département, Mmes Tuplah et Chang et M. Prodigson.

L'oeuvre présente un mélange harmonieux de couleurs vives et de tons subtils. Le groupe a utilisé des coups de pinceau expressifs pour créer une texture intéressante et donner du mouvement à la composition. Les formes abstraites se superposent et se fondent les unes dans les autres, créant un effet de profondeur et de mystère. On y retrouve un peu le style des deux artistes mauriciens, Vaco Baissac et Said Hossenee, qui nous ont récemment quittés.

Les contrastes entre les zones lumineuses et sombres ajoutent de la dynamique à l'oeuvre pour créer un rythme visuel captivant. «On voit normalement sur les emballages de cigarettes des dessins de poumons en mauvais état et le public y est habitué. Nous avons voulu changer en mettant d'un côté, de la nourriture saine, notamment des fruits locaux comme la papaye, la banane ou la noix de coco ; et de l'autre côté, un environnement pollué et moins attirant. On a fait en sorte que cela ne soit pas agressif. En analysant les deux images, cela interpelle forcément les passants, d'autant que nous les avons dessinées sur le mur de la cantine, un lieu très fréquenté par tous», explique leur enseignant Félix Bissessur.

Le projet a fait l'unanimité auprès du jury. En plus du chèque, c'est surtout le fait que leurs idées soient reconnues à l'unanimité qui restera gravé dans la mémoire des gagnantes. «Cette expérience va certainement les aider à aller loin dans la vie et prouve que l'art a sa place dans la société. Mme Surrun, notre rectrice, et notre manager, M. Gopee, nous ont énormément soutenus et nous avons également pu compter sur l'aide financière de la PTA et du personnel de l'école dans son ensemble.» Grâce aux talents artistiques de ces huit filles, toute la classe de dessin profitera de cette récompense. «On va acheter du matériel pour la classe et soutenir des élèves qui ne peuvent pas s'acheter les outils adéquats pour les cours. On va également organiser une sortie avec les gagnantes et visiter un musée d'art», conclut Félix Bissessur.