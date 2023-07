Afrique: Direction générale de la Fao- Le chinois QU Dongyu réélu pour un nouveau mandat

La 43è session ordinaire de la FAO a ouvert ses portes hier à Rom en Italie. Aujourd'hui 2 juillet 2023, les Etats membres présents, 180 au total, sont passés au vote d’un nouveau Directeur Général. Un seul candidat était en lice, le Directeur sortant, le Chinois QU Dongyu. Il a donc été réélu pour second mandat à la tête de cette organisation. Nous rapportent des sources officielles membres de la délégation ivoirienne. La Côte d'Ivoire est représentée à ses assises par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Monsieur KOBENAN KOUASSI ADJOUMANI. Il a, au nom de son pays, accompli son droit de vote sous le coup de 11h, heure de Rome. La Fao (« Food and Agriculture Organization »), aussi connue en France comme l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, est une agence de l'Onu qui lutte pour la sécurité alimentaire à l'échelle de la planète.

Quel est l'objectif de la Fao ?

« Aider à construire un monde libéré de la faim » : c'est la devise de la Fao. Sur son logo, figure l'expression latine « Fiat panis », qui signifie « Qu'il y ait du pain (pour tous) ». Aujourd'hui, selon les chiffres de la Fao, 870 millions de personnes à travers la planète souffrent de faim chronique. 171 millions des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique, ce qui se manifeste par des retards de croissance. Près de 104 millions d'enfants présentent un déficit pondéral, et 55 millions sont émaciés par suite de malnutrition aiguë. La Fao se concentre sur trois grandes problématiques : Contribuer à éradiquer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition, éliminer la pauvreté et favoriser le progrès social et économique pour tous. Mais aussi et surtout gérer et utiliser de manière durable les ressources naturelles. La Fao est une organisation intergouvernementale, sous l'égide des Nations Unies. Elle compte 194 Etats membres, deux membres associés et une organisation membre, l’Union européenne. Cette organisation siège à Rome, en Italie, et est présente dans plus de 130 pays.

Comment travaille la Fao ?

Tous les deux ans, les représentants des États membres se réunissent lors de la Conférence de la Fao pour examiner les questions de gouvernance mondiale et les cadres internationaux, ainsi que pour évaluer les travaux accomplis et approuver le budget de l’exercice suivant. Grâce aux recherches et travaux de ses experts (agronomes, forestiers, spécialistes de la pêche et de l'élevage, nutritionnistes, économistes...), la Fao met à disposition des Etats membres des données et informations pour favoriser la croissance du secteur agricole et identifier des solutions contre la faim, la malnutrition et la pauvreté dans le monde.

Bamba Moussa