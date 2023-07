Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 Juillet 2023

Sénégal : Candidat ou pas pour un troisième mandat- Macky Sall décide de trancher aujourd’hui

Macky Sall sera-t-il candidat pour un troisième mandat lors de la présidentielle prévue en février 2024 au Sénégal ? Le Président Sénégalais tranchera ce lundi 03 juillet 2023, lors d’une adresse solennelle à la Nation. A la tête du Sénégal depuis 2012, M. Sall a été réélu en 2019 pour un second mandat de cinq ans. En 2016, il avait fait passer un texte constitutionnel stipulant que « nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». Cette révision remet les compteurs à zéro, selon ses soutiens. Non, rétorquent les nombreux détracteurs du projet de troisième mandat prêté à Macky Sall. L’opposition réunit au sein d’une large coalition dénommée « F24 » promet de lui barrer la route. L’avenir politique de M. Sall cristallise les tensions qui secoue le pays de la Téranga depuis mars 2021. Sa décision attendue ce lundi. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Baccalauréat 2023 - Les épreuves écrites débutent ce lundi matin

Les épreuves écrites des examens du baccalauréat session 2022-2023 démarrent le 3 juillet pour s’achever le 7 juillet 2023, sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Selon les chiffres du ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, au total 346 871 candidats sont attendus dans les différents centres d’examens. Retenons par ailleurs que ces candidats seront situés sur leurs sorts le 24 juillet 2023. (Source : fratmat.info)

%

Mali : Gestion de la Transition- Le gouvernement fortement remanié

Les militaires au pouvoir ont procédé samedi à un remaniement ministériel partiel, au lendemain de l’annonce du retrait de la Minusma et huit jours après le résultat favorable d’un référendum au projet de nouvelle Constitution. Alors que le retrait de la mission de l’Onu au Mali vient tout juste d’être entériné, la junte au pouvoir à Bamako a procédé, le samedi 1er juillet, à un remaniement partiel du gouvernement, huit jours après le résultat favorable d’un référendum au projet de nouvelle Constitution. Les poids lourds du régime qui occupent les postes stratégiques tels que le ministère de la Défense, des Affaires étrangères ou de la Justice sont reconduits à leur poste, mais le gouvernement est fortement remanié avec 16 nominations, 13 nouveaux ministres et trois qui permutent. (Source : Jeune Afrique)

Maroc : Casablanca- Près de 36 mille tonnes de déchets collectés durant l’aid Al Adha

La décharge contrôlée de Casablanca a reçu près de 36 mille tonnes de déchets durant les deux premiers jours de l’Aïd Al-Adha, soit une hausse de 12 pc par rapport à l’année dernière, selon la société de développement local (Sdl), Casablanca Baia. A cet effet, Casablanca Baia a mobilisé 5400 agents et 860 engins toutes prestations confondues et a procédé à la préparation de la décharge contrôlée de Casablanca pour accueillir le flux important des engins de collecte supplémentaires dédiés à cette opération. A l’approche de l’Aid Al Adha, la commune de Casablanca avait lancé en partenariat avec la Sdl, Casablanca Baia et les autorités locales et élus, une campagne de sensibilisation aux gestes écocitoyens pour garantir une gestion optimale des déchets issus des célébrations. Dans le cadre de cette opération, un programme d’intervention renforcée des brigades chargées des actions de salubrité et d’hygiène a été mis en place pour procéder à la désinfection et la désinsectisation des sites de prière (Mssala), des points de vente de bétail et des points de regroupement des déchets, afin de combattre les insectes et les mauvaises odeurs.( Source : Map Express)

Sierra Léone : Elections législatives- La majorité présidentielle remporte plus de sièges

Le parti de Julius Maada Bio a remporté le samedi 1e juillet 2023, la majorité aux élections législatives, selon des résultats annoncés par la commission électorale mais contestés par l’Apc, le principal parti d’opposition, qui a annoncé qu’il renonçait à siéger à l’Assemblée nationale. Le parti présidentiel de Julius Maada Bio a remporté, le samedi 1er juillet, la majorité aux élections législatives en Sierra Leone, selon des résultats annoncés par la commission électorale. Mais ces résultats sont contestés par le principal parti d’opposition, le parti du Congrès de tout le peuple (Apc), qui, les jugeant « truqués », a annoncé qu’il renonçait à siéger à l’Assemblée nationale. Le Parti du peuple de la Sierra Leone (Slpp) a remporté 81 sièges, l’Apc a réuni 54 sièges, et 14 chefs traditionnels complètent le nouveau Parlement, selon les chiffres annoncés par le chef de la commission électorale, Mohamed Konneh. Mais l’Apc, dirigé par Samura Kamara, candidat arrivé deuxième de la présidentielle (41,16 %), a déclaré dans un communiqué « sa non-participation à tout niveau de gouvernance, y compris le pouvoir législatif et les conseils locaux, car les résultats ont déjà été truqués pour donner au SLPP une injuste majorité à tous les niveaux ».(Source : Jeune Afrique)

Burkina Faso : Zondoma- Une trentaine de terroristes neutralisés à Lago

Une trentaine de terroristes ont été décimés vendredi nuit à Lago, à une vingtaine de km de Gourcy, selon des sources sécuritaires à l’Aib.Les renseignements burkinabè ont pisté des terroristes aux environs de Gourcy dans la nuit du vendredi 30 juin 2023. Les malfaiteurs au nombre d’une trentaine, se sont retrouvés sous un grand arbre à Lago, à 18km de la ville. Les vecteurs aériens les ont ciblés avec précision, avant de les neutraliser dans des frappes. Selon les informations reçues par l’Aib, les opérations de sécurisation et de reconquête se poursuivent au niveau de tous les fronts.

Rca : Sensibilisation- Une nouvelle Bd sur la crise de 2013 qui a déchiré le pays

Depuis une dizaine d’années, les frères Kassaï font vivre l’art de la bande dessinée, en Centrafrique, et se servent de leurs cases ainsi que de leurs bulles pour aborder le conflit civil qui a déchiré le pays, il y a dix ans. Dans Moi anti-balaka, une révolution paysanne sorti début 2022, Florent Kassaï, le cadet de la fratrie, narrait le déferlement de violences accompagnant l’arrivée au pouvoir de la rébellion Séléka. Cette fois, l’auteur illustre la fuite contrainte de nombreux musulmans du quartier du PK5, à Bangui, attaqué par les anti-balakas en décembre 2013. C'est Destination le Tchad.(Source :abangui.com)

Algérie : Suite au décès tragique du jeune Nahel- Alger exhorte Paris à remplir « son devoir de protection » envers ses ressortissants

Le décès de Nahel, 17 ans, survenu lors d'un contrôle routier qui a dégénéré a suscité une onde de choc à travers les frontières françaises, et a particulièrement touché l'Algérie dont la famille du jeune homme est originaire. Face à cette situation, le ministère algérien des Affaires étrangères a exprimé sa "consternation" et a rappelé à la France "son devoir de protection" envers ses ressortissants. « Le Ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'Etranger fait confiance au gouvernement français à assumer pleinement son devoir de protection, soucieux de la quiétude et de la sécurité dont doivent bénéficier nos ressortissants sur leur terre d'accueil.", informe le communiqué du ministère. (Source : aouaga.com)

Une sélection de Bamba Moussa