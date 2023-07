Cote d'Ivoire: Transfert - L'Arabie Saoudite offre un pont d'or à Kessié et Séko Fofana

Plus rien n'arrête l'Arabie Saoudite qui s'est lancée, depuis quelques années, dans un vaste projet de recrutement des meilleurs acteurs du football mondial.

Après les coups retentissants de Cristiano Ronaldo et de Karim Benzema, plusieurs stars du football évoluant dans de grands clubs européens sont dans le viseur, dont les Ivoiriens Franck Kessié et Séko Fofana. Qui sont faceà une possible transaction dans le golfe. Deux éléments clés dans le dispositif des Éléphants, selon l'entraîneur Jean Louis Gasset, à moins de 6 mois de la Can 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire.

Déterminant avec Lens qu'il a qualifié pour la Ligue des champions, Séko Fofana ne laisse pas indifférentAl Nassr d'Arabie Saoudite. Les dirigeants de ce club où évoluent Cristiano Ronaldo et un autre ivoirien, Ghislain Konan, sont entrés en discussion avec le joueur ivoirien. Pour l'attirer dans leur filet, ils lui proposent un alléchant salaire de 15 millions d'euros(9,8 milliards de FCfa) par an et un contrat de 3 ans. Une offre qui sera difficile à refuser pour l'international ivoirien.

De son côté, le Rc Lensne semble pas être non plus opposé à un départ de son capitaine, mais il souhaite gagner beaucoup d'argent dans cette transaction en réclamant 40 millions d'euros (26,2 milliards de Fcfa), au club saoudien. Par ailleurs, Franck Kessié pourrait également atterrir en Arabie Saoudite, mais pas à Al Nassr. Le milieu de terrain Barcelonais est, lui, courtisé par Al Ahli. Ce sont ainsi un salaire de 10 millions d'euros net (6,5 milliards de Fcfa) et un contrat de 3 ans qui ont été proposés au joueur ivoirien.

Les Saoudiens vont plus loin en proposant 20 millions d'euros (13 milliards de Fcfa) à Barcelone qui a pourtant acquis le joueur gratuitement. Selon la presse espagnole, Barcelone n'est pas du tout opposé, surtout que l'entraineur Xavi ne garantit pas plus de temps de jeu à Franck Kessié, cette saison. L'agent du joueur serait également tenté par le coup et négocierait pour une hausse salariale afin de donner son accord. Rappelons qu'Idrissa Doumbia, le milieu de terrain des Éléphants, lui, s'est déjà engagé avec un club qatari.