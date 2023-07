Afrique de l'Ouest: CAN U23 - Zakariaou Ibrahim (Coach Niger) - « Nous avons fait preuve d'une certaine naïveté »

Après son nul contre l'Egypte et sa victoire contre le Gabon lors de ses deux premiers matchs de la CAN U23, il lui suffisait d'un match nul contre le Mali ce samedi pour se qualifier pour les demi-finales. Mais le Niger s'est incliné 2-0 et est sorti de la compétition au premier tour.

Mais pour le sélectionneur du Mena Espoirs, Zakariaou Ibrahim, son pays n'a pas à rougir de cette élimination.

« On va poursuivre notre apprentissage. Notre adversaire du soir a attendu sa troisième participation à ce tournoi pour enfin participer à une demi-finale. À force de travail et de détermination, je suis sûre que nous aurons cette possibilité dans les années à venir », a-t-il déclaré en conférence de presse d'après-match, avant d'analyser la rencontre et d'évoquer les failles de ses joueurs.

« Nous avons fait preuve d'une certaine naïveté dans les moments cruciaux. J'ai également cette impression que mes garçons étaient à bout physiquement. De nombreuses choses seront à revoir pour répondre aux exigences d'un tel tournoi ».