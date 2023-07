Ethiopie: Le PNUD salue la promotion des énergies renouvelables par la Chine

Addis Ababa — Le PNUD a salué son partenariat avec la Chine dans la promotion d'une énergie renouvelable abordable dans les pays du Sud, en soulignant un projet avec l'Éthiopie qui vise à élargir l'accès à l'énergie renouvelable dans le pays, selon CGTN.

Le représentant résident adjoint du PNUD en Éthiopie, Cleophas Torori, a souligné l'importance du projet innovant Biogas, Biomass and Solar Trilateral Cooperation - Transitioning to Sustainable Energy Uses in the Agro-industry between China and Ethiopia (Coopération trilatérale entre la Chine et l'Éthiopie pour le biogaz, la biomasse et l'énergie solaire - Transition vers des utilisations énergétiques durables dans l'agro-industrie), en promouvant le transfert de technologies d'énergie renouvelable vers l'Éthiopie.

"Nous avons le privilège de travailler à l'appui de ce partenariat trilatéral dans un cadre que nous apprécions au PNUD, à savoir la promotion de la coopération Sud-Sud", a déclaré M. Torori.

M. Torori a indiqué que le projet a été mis en oeuvre sur la base des progrès technologiques réalisés par la Chine, en particulier, au cours des dernières années dans le secteur du développement des énergies renouvelables.

"La Chine est à la pointe de certaines technologies dont l'Éthiopie, en tant que pays en développement, pourrait tirer profit dans le cadre de la coopération Sud-Sud, et c'est là l'objet de ce projet", a-t-il déclaré.

Selon un récent rapport du département des affaires économiques et sociales des Nations unies, l'Éthiopie présente l'un des plus grands déficits d'accès à l'électricité. Le rapport souligne que les 20 premiers pays à déficit d'accès représentent 81 % de la population mondiale qui n'a pas accès aux technologies et aux combustibles propres.

L'Éthiopie met actuellement en oeuvre un plan de développement décennal qui prévoit l'accès universel à une énergie propre, fiable et abordable d'ici à 2030.

M. Torori a déclaré que le projet trilatéral vise principalement à réduire le fardeau et à combler le fossé en matière d'accès à l'énergie, en particulier dans les régions rurales de l'Éthiopie, où il existe des déficits en matière d'énergie.

"Beaucoup de choses se passent dans le cadre de ce projet (en termes) d'élargissement de l'accès à l'énergie renouvelable en Éthiopie", a-t-il déclaré.

Le projet est conforme aux ODD, en particulier en ce qui concerne l'objectif 7 sur la promotion de l'accès à une énergie abordable, propre et renouvelable et l'objectif 17 sur la promotion des partenariats, a-t-il déclaré, ajoutant qu'"il n'y a pas de partenariat plus important que celui que nous avons ici."

Dans le cadre du projet soutenu par le PNUD, l'Éthiopie et la Chine ont récemment lancé un centre conjoint de recherche et de vulgarisation, qui devrait servir de plateforme de recherche, de formation et de démonstration pour renforcer la capacité d'accès aux technologies des énergies renouvelables en Éthiopie et faciliter la réalisation des ODD.

Il a indiqué que ce partenariat unique en son genre permettait de constituer une masse critique d'experts capables de gérer et de soutenir des initiatives similaires à l'avenir.

"Nous avons parcouru un long chemin dans le cadre du projet trilatéral", a déclaré M. Torori, soulignant la nécessité de renforcer davantage le partenariat afin de réduire la pauvreté et d'améliorer les moyens de subsistance des populations dans les pays en développement.

Notant que le projet devrait bénéficier à 50 000 ménages en Éthiopie, une fois qu'il sera entièrement achevé, M. Torori a déclaré : "C'est extrêmement important parce que nous avons ici l'occasion de tirer parti de l'échange de connaissances et de l'apport technique de la Chine, et nous avons une masse critique d'Éthiopiens qui ont commencé à être formés (dans le cadre du projet)."