Ethiopie: La France s'engage à soutenir le patrimoine du pays

Addis Ababa — La France continuera à soutenir les patrimoines historiques et culturels de l'Éthiopie dans les années à venir, a dévoilé l'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchaux.

Dans un entretien exclusif avec l'agence des nouvelles éthiopienne, l'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchaux, a exprimé que la France est un partenaire de longue date de l'Éthiopie depuis plus de 125 ans.

Selon l'ambassadeur, une des activités de la France consiste à restaurer et à protéger le patrimoine. "Nous travaillons en particulier à la restauration et à l'entretien de l'église de Lalibela et à la restauration du Palais national." a ajouté l'ambassadeur.

Il a souligné qu'il y avait des travaux d'urgence à effectuer sur les églises de Lalibela pour éviter qu'elles ne se détériorent comme une solution à court terme.

Il a ajouté que l'ambassade de France travaille en collaboration avec l'Autorité éthiopienne du patrimoine pour trouver les documents et les études requis par l'UNESCO afin d'effectuer des travaux de grande envergure.

"Nous sommes en train de faire tout le possible pour obtenir l'autorisation de l'UNESCO de remplacer les abris actuels par des abris plus légers, plus esthétiques et plus efficaces. Une fois que les abris sont mises en place, nous pourrons travailler avec notre partenaire éthiopien, l'Autorité éthiopienne du patrimoine, à la restauration complète des églises". a révélé l'ambassadeur.

Nous souhaitons également contribuer au développement des capacités de tous les acteurs, en particulier les autorités éthiopiennes du patrimoine, et à l'identification d'un soutien supplémentaire aux communautés et villes de Lalibela afin de renforcer leur développement économique et social", a ajouté Maréchaux.

Selon l'ambassadeur, le soutien financier du gouvernement français a également permis la rénovation du Palais national et du Musée national.

L'ambassadeur a ajouté : "Tout le travail que nous faisons avec les autorités éthiopiennes chargées du patrimoine, avec l'expertise française comme celle du Château de Versailles et d'autres musées français, pour faire en sorte que le prochain musée national qui sera ouvert dans les locaux de l'ancien palais national offre aux visiteurs éthiopiens et étrangers la meilleure qualité possible".

Selon l'ambassadeur, le musée national et les nouvelles collections archéologiques attireront des touristes du monde entier.