Congo-Kinshasa: Maniema - L'Hôpital Général de référence de Kasongo doté des kits d'accouchement

L'avocat Dieudonné Kimba a doté, samedi 1er juillet, l'Hôpital général de référence de Kasongo (Maniema) des kits d'accouchement.

Ces matériels sont constitués des lits et boites d'accouchement et des pèse-bébés.

Le donateur a expliqué à Radio Okapi le sens de son geste :

« Ayant été informé de cette situation, je saigné dans mon coeur de voir mes mamans, mes soeurs accoucher dans des conditions très difficiles comme si c'étaient des bêtes qui accouchaient à l'abattoir et je m'étais obligé de mettre la main dans la poche de requérir quelques matériels modernes et offrir à mon Kasongo natal ».

Dieudonné Kimba a également payé les factures de nombreux patients indigents bloqués à l'hôpital faute de moyens.

Pour sa part, le médecin directeur de cet établissement, Dr Djuma Abdoul, ce don est une bouffée d'oxygène.

« Il y a le service de la maternité qui souffrait et par rapport à notre cri d'alarme il a fait presque le maximum. Les mamans accouchaient comme si elles étaient à l'abattoir. Outre cela, on perfusait les gens dans des conditions difficiles et on avait plus des potences, ça fait longtemps que les Belges avaient laissés des potences qui étaient déjà enrouillées. Aujourd'hui, il nous a doté des potences de bonne qualité et nous lui rassurons que nous allions bien conserver ces matériels en bon père de famille », a-t-il fait savoir.