Cameroun: Mini-ferme - Des auberges et bars contraints de fermer leurs portes

Une série d'agressions récentes a conduit le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé VI à prendre une décision radicale. Pendant une période de trente jours, tous les bars, snacks, auberges, motels et salles de jeux situés dans le quartier Melen, communément appelé « Mini-ferme », et ses environs, seront fermés. Cette décision a été annoncée le jeudi 29 juin 2023.

Joseph Alain Etoundi, le sous-préfet, justifie sa décision en citant « l'insécurité engendrée par ces structures et les cas d'agressions enregistrés aux alentours, les nuisances sonores, la fermeture tardive de ces établissements et les comportements indécents qui y sont vus ». Il estime que ces facteurs nuisent à l'ordre public et à la tranquillité des habitants de la région.

Les forces de maintien de l'ordre compétentes sur le territoire sont chargées de veiller à l'application stricte de cette mesure, chacune dans son domaine de compétence.

Cette décision intervient seulement deux jours après le meurtre de M. METTOMO, un sergent-chef qui a été poignardé à mort dans des circonstances encore floues dans la zone de la Mini-ferme, réputée pour être un lieu de débauche à Yaoundé.

Les autorités locales sont préoccupées par la multiplication des cas d'agressions et d'actes répréhensibles dans cette zone. Outre l'insécurité croissante, les nuisances sonores et la violation des règles de fermeture tardive ont également été pointées du doigt.

%

La fermeture de ces établissements vise à restaurer l'ordre et à protéger la sécurité des résidents de Yaoundé VI. Néanmoins, cette mesure a un impact direct sur les propriétaires et les employés de ces établissements, ainsi que sur les clients qui les fréquentaient régulièrement.

Il est crucial de souligner que cette décision de fermeture temporaire est motivée par des considérations de sécurité publique, et les autorités locales se sont engagées à prendre des mesures appropriées pour prévenir les actes répréhensibles et créer un environnement plus sûr pour tous.

Pendant les trente jours de fermeture, il est espéré que des mesures supplémentaires seront prises pour évaluer la situation et envisager des solutions à long terme afin de prévenir de tels incidents à l'avenir.

La population locale suit de près les développements de cette affaire, en espérant que la fermeture temporaire contribuera à réduire l'insécurité et à restaurer la tranquillité du lieu-dit « Mini-ferme » à Yaoundé.