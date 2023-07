Algérie: Le président de la République préside dimanche une réunion du Conseil des ministres

ALGER — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, préside, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives et à des exposés concernant les secteurs de la poste et de l'hydraulique, ainsi qu'aux préparatifs des Jeux olympiques de 2024, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, préside, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives et à des exposés concernant le rôle de l'établissement Algérie Poste dans le soutien à la généralisation des services financiers et du paiement électronique, la stratégie d'utilisation des eaux des stations d'épuration dans l'irrigation agricole et dans l'industrie, et les préparatifs des Jeux olympiques de 2024", lit-on dans le communiqué.