Cote d'Ivoire: Université libérale - Les mutations politiques et économiques mondiales au centre des débats

La Fondation Friedrich Naumann a organisé récemment à Abidjan-Plateau, en collaboration avec le Centre d'études prospectives (Cep), un forum dénommé « Université libérale d'Abidjan » autour du thème : « Mutations politiques et économiques mondiales : menaces sur les Libertés ? »

Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette journée. Il s'agit, entre autres, de « La démocratie à l'épreuve du "pragmatisme" des puissances émergentes en Afrique », « Mutations politiques et économiques : comment défendre l'Etat de droit et la société ouverte ? », « La Côte d'Ivoire dans le tourbillon ouest-africain ».

« Cette première édition de cette université libérale vise à réfléchir sur les problématiques de liberté en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire dans un contexte mondial en bouleversement. La question est au coeur des libertés fondamentales et géopolitiques marquées par la guerre russo-ukrainienne et les coups d'Etat militaires en Afrique », a indiqué Dr Jo. Holden, directeur régional de la Fondation Friedrich Naumann.

Pour Magloire N'Déhi, chef du bureau de la Fondation Friedrich Naumann Abidjan, la liberté est comme une pièce de monnaie à double face. D'un côté, il y a la liberté et de l'autre, la responsabilité. D'où le souhait que chacun puisse s'exprimer dans la tolérance et le respect des autres.

« A travers cette tribune, il s'agit de proposer des solutions libérales qui permettent de garantir l'Etat de droit, les droits de l'homme et les libertés économiques et la démocratie libérale », a-t-il dit.

« L'Afrique est certainement le continent le plus riche avec ses minerais et ses ressources hydrauliques, une population de 1,2 milliard. Elle est cependant confrontée aux défis importants dans le contexte géopolitique actuel. Pour y faire face, nous devons développer des stratégies. Notre continent ne doit pas être un continent qui subit mais qui participe à la construction de l'avenir du monde. C'est pourquoi je voudrais saluer cette initiative, fruit de la réflexion entre la fondation et le Cep », a indiqué Sidi Tiémoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, qui présidait cette cérémonie.

Avant d'ajouter que dans le cadre de cette université libérale, il s'agit d'aborder les approches idéologiques d'implications mondiales suivant le modèle des sociétés libres et démocratiques, et les politiques géostratégiques de la Côte d'Ivoire au regard des crises internationales et dans la sous-région.