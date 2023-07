Ile Maurice: WBC Muay Thai Amazing World Festival 2023 - Quatre jeunes Mauriciens décrochent chacun une médaille

Le WBC Muay Thai Amazing World Festival 2023 s'est déroulé à Venise en juin. Quatre jeunes Mauriciens ont brillé en remportant chacun une médaille. Rihanna Alisonne Gabriel a obtenu la deuxième place dans la catégorie des moins de 52 kg, tandis qu'Aneska Charlotte (-48 kg), Hayden Mungar (-38 kg) et Cael Chong Toc Chee (-42 kg) ont décroché la médaille de bronze.

Le championnat s'est tenu du 22 au 25 juin et les athlètes sont rentrés le mardi 27 juin. La compétition a réuni 440 combattants de 49 pays, avec un total de 1 200 participants. Les meilleurs athlètes de muay- thaï du monde entier étaient présents pour représenter leur pays et tenter de remporter une médaille dans différentes catégories de poids pour les jeunes athlètes masculins et féminins.

Cael Chong Toc Chee est arrivé en Italie le 20 juin afin de pouvoir s'entraîner avant la compétition. Pascaline Chong, la mère de Cael Chong Toc Chee âgé de 13 ans, témoigne de sa fierté : «En tant que maman, je suis très fière qu'il soit sur le podium, même s'il s'agit de la plus petite marche. Je tiens surtout à saluer son père, Christophe, mon époux, qui l'a accompagné dans cette belle aventure et lui a consacré beaucoup de temps pour les entraînements ! Je lui souhaite maintenant de décrocher l'or l'année prochaine lors des prochains championnats du monde ! Un merci spécial à son entraîneur, Berty D'eau, qui a cru en ses capacités et l'a encouragé à participer à ces championnats.»