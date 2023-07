Ile Maurice: «Anupamaa» à Maurice, ses fans ravis

Anupamaa est suivie par des milliers de Mauriciens. Celle qui incarne le personnage principal dans la série à succès, diffusée sur Star+, Rupali Ganguly... L'actrice a choisi Maurice pour des vacances en famille et a posté des photos sur Instagram.

Ravie, Rupali Ganguly fut accueillie à l'aéroport SSR par un fan qui l'attendait avec sa pancarte. On découvrait alors celle qui incarne la sanskari bahu (NdlR, la traditionnelle belle-fille indienne), en tenue de ville ou de soirée. Elle a séjourné à l'hôtel Beachcomber de Trou-aux-Biches pour quelques jours et après à l'hôtel The Residence. Elle a eu l'occasion de visiter la capitale et Casela, entre autres. «Vacay mode on...Mummy chali Mauritius, «A very special trip... My mummy's first time outside India», écrit ainsi Rupali Ganguly sur les réseaux sociaux. Enchantés, des fans locaux ont accueilli cette visite avec bonheur.

Nous avons recueilli les quelques-uns de leurs témoignages :

Yeshna : «J'adore son passage de femme au foyer à femme active. Et sa façon de se défendre. Anupamaa fait toujours le bien autour d'elle. En gros, cela démontre que si vous faites le bien autour de vous, vous finissez par être récompensé. Il y a aussi les valeurs familiales qu'elle transmet. Elle nous montre à quel point une femme peut être forte dans toutes les sphères de vie.»

Jyotee Rumayad : «Je suis une grande fan. Ce que j'aime dans la série, c'est qu'elle relate le combat d'une femme au foyer - je le suis également - dans son quotidien. N'étant pas très éduquée, Anupamaa a eu des hauts et des bas mais elle n'a jamais baissé les bras. Elle a pu gérer sa maison et son école de danse. La meilleure partie a été lorsqu'elle a rencontré Anuj et qu'elle a pu vivre sa vie. Anuj l'a encouragée et aidée à avoir confiance en elle et finalement elle a pu réaliser son rêve de devenir une grande danseuse. Le personnage nous a appris qu'en tant que femme au foyer, nous pouvons réaliser nos rêves.»

Aruna Thumiah : «Rupali Ganguly est une actrice très talentueuse et polyvalente quand on compare son rôle dans Anupamaa et celui de Monisha dans Sarabhai vs Sarabhai. Le série pour moi est vraiment une image de la société d'aujourd'hui où la femme est un pilier: elle doit gérer la cuisine, le foyer, le business. Elle dépeint le rôle parfait d'une mère qui enfile plusieurs casquettes. De plus, aujourd'hui, à une époque où les familles recomposées sont nombreuses, la série encourage ceux qui veulent se reconstruire. Rupali excelle dans son rôle et elle confère une autre dimension à la série.»

Vishal Balluck : «Je suis ravi de voir qu'une de mes actrices préférées a choisi notre île pour ses vacances. Malheureusement je n'ai pas eu la chance de la rencontrer. Concernant la série, je pense que ça commence à devenir ennuyeux car les épisodes traînent en longueur. Inn vinn plis palab aster!»