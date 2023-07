Liberia: George Weah - Les fans de Milan seront surpris de cette révélation

Après sa signature officielle à la Juventus de Turin, Timothy Weah, le fils du légendaire George, révèle ce qui a étonnamment influencé son choix de transfert.

Timothy Weah a rejoint l'équipe de Serie A, dans un championnat où son père, George, a déjà excellé. Ayant joué dans les plus grands championnats européens en évoluant au PSG, Chelsea ou encore Manchester City, le Ballon d'Or de 1995 a surtout passé cinq ans à Milan de Silvio Berlusconi, remportant deux Scudetti. Etonnamment, l'homme de 56 ans a toujours eu un faible pour la Juventus selon son fils.

« Je suis excité, honoré, béni, c'est un rêve d'enfant. C'est l'un des plus grands clubs du monde, sinon le plus grand. Donc je suis super fier d'être Bianconeri. L'histoire de ma famille et de mon père jouant pour Milan, c'est en soi énorme. Et maintenant son fils a l'opportunité d'être en Serie A et de jouer pour l'un des plus grands clubs. C'est merveilleux. C'est l'un de ses clubs préférés, il supporte la Juventus, il en est fou. Donc ça m'a vraiment facilité le choix », a déclaré l'international américain de 23 ans qui évolue aux postes d'attaquant, d'arrière droit ou d'arrière gauche.