Congo-Kinshasa: Augustin Matata pour un processus électoral inclusif et un audit du fichier électoral

L'opposant Augustin Matata Ponyo salue l'initiative du président de la CENI de rencontrer les opposants Martin Fayulu, Moise Katumbi, Delly Sessanga et lui-même. Le président du parti LGD l'a dit ce samedi 1er juillet à Radio okapi. Toutefois, l'ancien Premier ministre réitère leur position d'exiger un processus électoral inclusif et un audit du fichier électoral réalisé par une structure indépendante et fiable

« C'était une rencontre intense, intéressante et productive. Et ce que nous devons retenir d'abord, ce que le Président de la CENI a été très ouvert et ça c'est quelque chose de très positif. Il a été très réceptif, il a été très attentif et il a manifesté l'intérêt de dialogue », rapporte Augustin Matata.

Le Président de la CENI, ajoute-t-il, a accordé une oreille attentive à la réclamation de quatre leaders de l'opposition qui insistaient sur la réalisation de l'audit du fichier électoral, insistaient d'ailleurs pour que cet audit soit fait par une organisation ou une structure ou cabinet indépendant de renommée internationale.

« Le Président de la CENI a accepté de pouvoir exposer cette revendication insistante à la plénière de la CENI », conclut-il.