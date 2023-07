Cote d'Ivoire: Cour des Comptes - Facteur de la construction de la bonne gouvernance...

À l'occasion d'une conférence sur la cohésion sociale et l'unité nationale à l'université de Korhogo, le mardi 20 juin 2023, le président de la Cour des Comptes, Diomandé Kanvaly, a affirmé que l'institution qu'il dirige participe à la construction de la bonne gouvernance, à un climat de paix et à la cohésion sociale.

« La Cour des Comptes, l'institution supérieure de contrôle des finances publiques et une juridiction suprême des contrôles, est un acteur important de la construction de la bonne gouvernance, d'un climat de paix et de cohésion sociale, à travers la transparence et l'esprit de responsabilité des acteurs des pouvoirs publics », a-t-il déclaré.

Pour lui, la bonne gouvernance, le respect strict des règles de gestion et d'utilisation des deniers publics par l'État, les collectivités territoriales et les entreprises publiques permettent de construire un environnement favorable au bien-être des Ivoiriens, à la construction d'une société d'inclusion." Les lois et les règles par lesquelles s'exercent la gouvernance contribuent à la fortification du ciment national", a-t-il indiqué.

Le directeur de Cabinet du ministère d'État à la Présidence chargé des Relations avec les Institutions de la République, Coulibaly Issiffou, a, au nom du ministre d'État Gilbert Kafana Koné, a salué la Cour des Comptes pour sa disponibilité à se soumettre à cet exercice citoyen qui consiste pour les présidents des Institutions de la République à échanger avec les étudiants de nos universités publiques.

Il a indiqué que cette activité dénommée "Rencontre avec les Institutions", constitue, au-delà de la visibilité qu'elle souhaite offrir aux Institutions issues du dispositif institutionnel de la 3ème République, une opportunité d'échanges.