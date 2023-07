Algérie: Communiqué du Conseil des ministres

document

"Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi relatif à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives, et à des exposés concernant le rôle de l'établissement Algérie Poste dans le soutien à la généralisation des services financiers et du paiement électronique, la stratégie d'utilisation des eaux des stations d'épuration dans l'irrigation agricole et dans l'industrie, et les préparatifs des Jeux olympiques de 2024.

A l'entame de la réunion ouverte par Monsieur le président de la République, il a été procédé à la présentation de l'ordre du jour et de l'exposé du Premier ministre sur le bilan d'activité gouvernementale ces deux dernières semaines.

Le président de la République a donné les instructions, orientations et directives suivantes:

Le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi relatif à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives visant à développer et à mieux encadrer les différentes disciplines sportives aux niveaux national, régional et international.

Concernant les préparatifs des Jeux olympiques de 2024:

- Monsieur le Président a enjoint au ministre de la Jeunesse et des Sports de réunir toutes les conditions et de mobiliser tous les moyens nécessaires afin de permettre à nos athlètes participant à cet événement mondial de se tailler une place à la hauteur de l'image et de la réputation de l'Algérie.

Concernant la création d'annexes des facultés de médecine:

- Monsieur le Président a souligné l'impératif de fournir l'encadrement nécessaire en vue de hisser l'enseignement supérieur et la recherche scientifique.

- L'inscription aux annexes des facultés de médecine doit être soumise aux mêmes règles et conditions adoptées dans les facultés centrales.

- Cette procédure doit avoir pour objectif la facilitation de l'accès des étudiants des spécialités scientifiques, la réduction de la charge sur les facultés centrales, et l'amélioration de la qualité de la formation.

Concernant le rôle de l'établissement Algérie Poste dans le soutien à la généralisation des services financiers et du paiement électronique:

- Le président de la République a donné des orientations pour améliorer le niveau des prestations, et oeuvrer afin de venir à bout de tous les problèmes techniques relatifs au débit d'internet.

- OEuvrer à généraliser l'utilisation de la fibre optique à la fin 2024.

- Monsieur le Président a insisté sur l'intérêt devant être accordé à la cybersécurité, une question à traiter comme étant une affaire de souveraineté nationale à préserver par les enfants de l'Algérie parmi les compétences et énergies nationales en vue de s'adapter aux mutations survenant dans ce domaine.

Concernant la stratégie d'utilisation des eaux des stations d'épuration dans l'irrigation agricole et dans l'industrie:

- Monsieur le Président a ordonné l'élaboration d'un plan bien défini et ficelé prenant en ligne de compte les indicateurs qui suivent:

- Une détermination précise du niveau des eaux récupérées suivant le procédé d'épuration, et une définition des besoins au niveau national.

- Un recensement technique de toutes les stations d'épuration en panne et de celles en service, dans chaque commune et wilaya, en vue de déterminer les capacités de production.

- Inscrire les besoins en termes de développement de la mécanisation du secteur, au titre du programme du Gouvernement, en priorisant les wilayas ne disposant pas de stations de traitement des eaux usées à des fins d'irrigation, au lieu de puiser des eaux souterraines, classées réserve stratégique.

- Fixer un objectif de 40% d'eaux récupérées à court terme, pour les utiliser à des fins agricoles et industrielles.

Enfin, et après l'exposé du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger sur la situation de notre communauté, Monsieur le Président a mis en avant l'importance extrême qu'accorde l'Etat à l'écoute permanente et à la prise en charge des préoccupations de notre communauté, par voies diplomatiques, dans le cadre de l'engagement du président de la République à oeuvrer à améliorer les conditions de vie de la communauté algérienne dans différents domaines socio-culturels, et à faciliter le retour des compétences et des cadres algériens, notamment à la faveur des conditions favorables à un décollage économique prometteur qui profitera au peuple algérien.

Le président de la République a salué, dans ce cadre, les performances du ministère des Affaires étrangères tendant à maintenir les passerelles de communication et à renforcer les liens entre notre communauté et la mère-patrie.

Au terme de la réunion, le Conseil des ministres a approuvé des décrets portant fin de fonctions dans des postes et fonctions supérieurs de l'Etat.

