Algérie: Réunir toutes les conditions pour préparer les athlètes participant aux JO 2024

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a enjoint, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, au ministre de la Jeunesse et des Sports de réunir toutes les conditions et de mobiliser tous les moyens nécessaires aux athlètes participant aux Jeux olympiques de 2024, indique un communiqué du Conseil des ministres.

Le Président Tebboune a donné des instructions et des orientations pour "réunir toutes les conditions et mobiliser tous les moyens nécessaires permettant à nos athlètes participant à cet événement mondial de se tailler une place à la hauteur de l'image et de la réputation de l'Algérie", précise le communiqué.

Le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi relatif à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives visant à développer et à mieux encadrer les différentes disciplines sportives aux niveaux national, régional et international.