Ile Maurice: CSG Income Allowance - Par ici les Rs 2 000...

L'allocation CSG est passée de Rs 1 000 à Rs 2 000 pour ceux qui touchent Rs 25 000 par mois. Une mesure qui a pris effet hier, mais les questions sur les étapes à franchir sont toujours nombreuses. Eclairage.

C'était lors du discours budgétaire du 2 juin. Le ministre des Finances Renganaden Padayachy a annoncé le maintien de l'allocation de CSG Income Allowance. Cela équivaut à une allocation de Rs 1 000 pour tous ceux qui touchent jusqu'à Rs 50 000 par mois. De plus, l'allocation a été augmentée à Rs 2 000 pour pour ceux qui ont un salaire allant jusqu'à Rs 25 000 mensuellement. Les paiements ont débuté le 1er juillet. Depuis l'annonce de cette mesure, des questions se posent, notamment concernant l'inscription pour recevoir les 2 000 roupies et le calcul de l'éligibilité.

Selon la Mauritius Revenue Authority (MRA), ceux qui bénéficient déjà de l'allocation de CSG Income Allowance n'ont pas besoin de s'inscrire à nouveau. Cependant, ceux qui estiment être éligibles peuvent toujours le faire via le site. Il y est stipulé que les revenus imposables, tels que le salaire de base, la prime de performance, les heures supplémentaires, entre autres, à l'exception des indemnités de déplacement, sont pris en compte. Ceux qui touchent jusqu'à Rs 25 000 recevront Rs 2 000, et ceux qui touchent entre Rs 25 000 et Rs 50 000 recevront Rs 1 000 s'ils remplissent les critères d'éligibilité. «Si un employé gagne moins de Rs 50 000 un mois et plus le mois suivant, la MRA ne paiera que pour le mois où l'employé a reçu moins de Rs 50 000. Tout dépend du revenu total», explique-t-on.

Selon le cinquième rapport du Conseil consultatif national sur les salaires pour l'exercice 2021/2022, le salaire minimum avec une allocation de Rs 1 000 accordée à tous les salariés dont le revenu brut ne dépasse pas Rs 50 000 par mois a contribué à améliorer le niveau de vie des ménages.

Jayen Chellum, secrétaire général de l'Association des Consommateurs de l'île Maurice (ACIM), déclare : «Les Rs2 000 représentent une augmentation d'environ 8 %. Ce n'est pas suffisant pour faire face à la hausse des prix, mais cela apportera un peu plus au budget des ménages. Ce sont généralement les salaires qui sont utilisés pour effectuer les achats.» Il rappelle que cela est accordé en raison de la perte du pouvoir d'achat due à l'inflation élevée, où il est même difficile de se procurer de la nourriture, bien que ce ne soit pas une compensation salariale. «Je pense qu'un soutien financier devrait être déterminé en fonction des différents salaires, par exemple entre Rs 25 000 et Rs35 000, et entre Rs 35 000 et Rs 50 000.»

Notre interlocuteur souligne qu'il faut prendre en compte l'enquête sur le budget des ménages. Cela signifie qu'il faut mettre à jour le panier ménager pour connaître la somme que les différentes catégories sociales devraient recevoir. «Ceux qui se situent au bas de l'échelle dépensent encore plus pour se nourrir. Cette étude est fondamentale.» Il convient de noter que l'enquête sur le budget des ménages est en cours depuis janvier 2023. D'ici le mois prochain, l'exercice - avec la participation de 7 000 familles devrait être complété.