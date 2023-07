Tunisie: L'ESS remporte son 11e titre de champion de Tunisie - Un retour sensationnel !...

Avec le retour de Othman Jenayah aux affaires, l'Etoile du Sahel, qui était au plus mal il y a un an sur le double volet sportif et financier, s'est remise doucement mais sûrement pour remporter au final le titre de champion de Tunisie avec à la clef une participation à la Ligue des champions la saison prochaine.

Il y a un an, c'était le chaos total. On ne se bousculait pas au portillon pour prendre en main la direction du club, abandonné par tous ou presque.

Aucune des figures sportives de la ville de Sousse, les anciens présidents notamment, n'a osé prendre la responsabilité d'un club en plein naufrage.

Il a fallu attendre le 28 juillet 2022 pour que le comité indépendant des élections de l'ESS forme une commission de gestion des affaires et à sa tête un président emblématique, Othman Jenayah, de retour aux affaires à l'âge de 72 ans.

Celui dont le premier passage à la tête du club, de 1993 à 2006, est considéré comme l'une des périodes les plus fastes de l'histoire du club, s'est penché d'abord sur le lourd dossier financier qu'il a réussi à clore grâce à son relationnel, mais aussi le grand respect dont il jouit à Sousse. Les finances du club ont été assainies et le club a retrouvé sa crédibilité auprès de ses joueurs et ses fournisseurs.

Mkacher : un passage malchanceux

Sur le plan sportif, il fallait confier les destinées de l'équipe à un enfant du club à la carrière sportive et à la personnalité qui ne peuvent que forcer le respect. A la veille de son départ en Arabie Saoudite où un contrat l'attendait, Mohamed Mkacher n'a pas pu refuser la mission que lui a confiée Othman Jenayah.

Mais malgré toute sa bonne volonté et la qualité du travail effectué, les résultats n'ont pas vraiment suivi. Un passage pas vraiment fructueux qui a poussé le président de l'ESS à faire appel aux services de Faouzi Benzarti le 28 février dernier.

Connu pour être l'homme des missions de courte durée, le vieux routier a réussi à redresser vite la barre pour, au final, mener l'Etoile à remporter son 11e titre de champion de Tunisie. Un titre qui lui a échappé pendant 7 ans.

En moins d'un an, Othman Jenayah a réussi non seulement à redresser la barre, mais aussi à redorer le blason de l'Etoile du Sahel.

Un titre de champion de Tunisie avec à la clef une participation à la Ligue des champions la saison prochaine. De plus, la situation financière, aussi difficile soit-elle encore, n'est plus aussi catastrophique qu'elle l'était il y a quelques mois.

Avec l'octroi du titre de champion de Tunisie et la fin de la saison, Jenayah a annoncé vendredi son départ et la fin de la mission du comité provisoire dont il a été président.

Un comité provisoire qui quitte ses fonctions après avoir réussi à assainir les finances du club et remporter le titre de champion de Tunisie. Le plus difficile est à venir: trouver un nouveau président-leader pour poursuivre la mission du sauvetage du club. Car si l'Etoile du Sahel est bien loin aujourd'hui du gouffre financier qui la guettait il y a quelques mois, elle n'est pas au bout de ses soucis. Le club est toujours lourdement endetté et une importante saison l'attend sur le double volet national et continental qu'il faudra préparer dès maintenant.