Tunisie: «Perenco» - Promouvoir le développement durable et soutenir les communautés locales - Se lancer dans la production d'huile d'olive bio

Dans le cadre du renforcement de sa stratégie RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), le leader mondial dans le secteur pétrolier, «Perenco», vient d'inaugurer en Tunisie un projet novateur, qui vise à promouvoir le développement durable et à soutenir les communautés locales, en lançant la production d'huile d'olive bio dans la région.

À cette occasion, une cérémonie d'inauguration de la nouvelle unité de production d'huile d'olive biologique «Harimella Olive Oil Company» s'est tenue récemment à Hammamet, pour exprimer l'engagement et la volonté du groupe à diversifier ses investissements en Tunisie, à encourager l'agriculture locale et à aider à la création d'emplois dans les régions.

Cette cérémonie, qui a réuni des représentants du gouvernement, des agriculteurs locaux, des partenaires commerciaux, a été aussi l'occasion de souligner l'engagement de la compagnie envers la Tunisie et de renforcer ses liens avec les parties prenantes locales.

Des initiatives éducatives et sociales

En effet, ce projet soutiendra également des initiatives éducatives et sociales visant à renforcer les communautés locales et à favoriser leur développement à long terme.

«Considérée comme un acteur incontournable de la dynamique économique, particulièrement dans les zones géographiques où elle est implantée, «Perenco» ne cesse, dans le cadre de sa stratégie RSE, de contribuer au développement socioéconomique à travers des actions de responsabilité sociétale concrètes et bien ciblées sur le terrain...

Que ce soit dans le domaine de l'environnement, de la santé, de l'éducation et de la culture, de la formation et de la création de l'emploi..., la compagnie ne cesse de prouver que la responsabilité sociétale est le fondement de sa stratégie pour aider à améliorer le quotidien des populations locales à travers des programmes majeurs, à l'instar de micro-entrepreneuriat, formation, préservation de l'environnement... Sans compter les actions en faveur des agriculteurs, des écoles, des hôpitaux et autres secteurs divers», souligne le communiqué de la compagnie pétrolière et gazière franco-britannique, tout en ajoutant qu'en élargissant son champ d'action à des secteurs non pétroliers, «Perenco» démontre, aussi, son engagement envers la durabilité environnementale et l'impact social positif.

Pourquoi le secteur de l'huile d'olive bio ?

En effet, en investissant dans le secteur de l'huile d'olive bio à travers le rachat de cette ancienne huilerie, «Perenco» vise à valoriser en priorité l'huile d'olive tunisienne, à stimuler l'économie locale, à créer des emplois durables et à améliorer les conditions de vie des agriculteurs et de leurs familles.

«La Tunisie est réputée pour la qualité de ses olives et de son huile d'olive, et "Perenco" est fière de contribuer à la promotion de ce produit d'exception sur le marché international. L'huile d'olive bio de "Perenco" sera ainsi produite selon des normes strictes de qualité et de durabilité, assurant ainsi une expérience gustative inégalée tout en préservant l'environnement», ajoute la même source.

Et d'après le président du groupe, François Perrodo, ce projet constitue une étape importante de la stratégie de la compagnie, qui s'implique d'une manière résolue dans le développement économique et financier du pays. Il s'inscrit aussi dans le cadre d'une volonté manifeste de poursuivre ses investissements en Tunisie au cours des prochaines années.

Pour concrétiser sa vision, «Perenco» mise donc sur les certifications nécessaires pour renforcer la réputation de l'huile d'olive tunisienne sur les marchés internationaux (UE, USA, Japon, Chine) qui représentent les principaux pays importateurs de ce produit, tout en s'assurant que les normes de qualité sont respectées pour garantir un produit biologique d'excellente qualité.

Une oliveraie de 5.000 pieds sur les sites de production

Dans cette perspective, et pour assurer un impact économique durable sur les communautés voisines de ses zones d'intervention, «Perenco» prévoit dans un premier temps la plantation d'une oliveraie de 5.000 pieds sur les sites de production (Matmata, Douz, El Faouar et Kerkennah). L'objectif pour la compagnie pétrolière étant de planter et d'entretenir 20.000 pieds sur les trois années à venir.

En définitive, la compagnie reste résolue à poursuivre ses efforts en matière de RSE et à explorer de nouvelles opportunités pour contribuer positivement à la société et à l'environnement. L'entreprise croit fermement en la puissance du partenariat et de la collaboration pour créer un avenir durable et prospère.

«Notre objectif est de produire de l'huile d'olive biologique afin d'encourager l'agriculture locale, valoriser l'huile d'olive tunisienne, améliorer le quotidien des Tunisiens et créer de nouveaux emplois dans les régions intérieures du pays», ajoute Perrodo.

10.000 barils équivalents par jour

Implantée dans 14 pays à travers le monde, «Perenco» s'efforce de créer de la valeur pour ses actionnaires tout en contribuant au bien-être des communautés locales et en préservant l'environnement. La force du groupe réside dans l'ingéniosité technique et la polyvalence de ses 6.800 employés, qui apportent des solutions sûres et respectueuses de l'environnement aux champs pétroliers et gaziers du monde entier.

Présente en Tunisie depuis 2002, «Perenco», qui exploite les concessions d'El Franig et de Baguel (gouvernorat de Kébili), de Chergui (Kerkennah) et d'Ashtart (golfe de Gabès), produit aujourd'hui 10.000 barils équivalents par jour, ce qui en fait le troisième opérateur pétrolier privé du pays. Acteur économique responsable à fort ancrage auprès des populations locales, «Perenco» a développé une RSE de grande envergure à travers le soutien aux agriculteurs, écoles, hôpitaux, communautés. La compagnie accompagne également la Tunisie dans la réduction de ses émissions carbonées et s'engage dans la diversification énergétique, dans le cadre de sa stratégie d'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel, afin de répondre aux besoins nationaux en énergie.