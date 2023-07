Tunisie: Produits subventionnés - Le nouvel or blanc

Les produits subventionnés ont permis à de nombreux Tunisiens de s'enrichir à moindres frais. La fonction sociale de la compensation de ces matières est à remettre, franchement, en question. L'incapacité à trouver la solution qui permettrait d'apporter l'aide à ses vrais bénéficiaires constitue un défi qu'il faut relever.

Aujourd'hui, il n'est plus étonnant de constater l'avalanche de pénuries des matières de première nécessité alors qu'elles sont aux mains de quelques individus qui ont un don particulier, semble-t-il.

Le simple consommateur est obligé de se plier en quatre pour se procurer soit son pain quotidien, soit sa farine, son huile ou toute autre marchandise. Sans parler de l'augmentation vertigineuse des prix et de la raréfaction de certains produits. Les articles de consommation courante des Tunisiens font le bonheur de nombreux profiteurs et enrichissent des secteurs d'un commerce "légal" ou toléré.

Les profiteurs gagnent du terrain

Pour le simple observateur, notre pays compte près de 12 millions d'âmes. En vérité, il nourrit plus d'une vingtaine de millions entre touristes, visiteurs et habitants des zones frontalières (Algérie, Libye). C'est ce qu'on oublie, très souvent. S'y ajoutent, en été, des centaines de milliers de nos compatriotes en retour au pays. Déjà, le Tunisien éprouve toutes les peines du monde à s'approvisionner en produits de base.

%

Que fera-t-il désormais ? Les profiteurs pullulent et gagnent, chaque jour, plus de terrain. En Tunisie; le filon de l'or blanc attire de nouveaux opportunistes. L'or blanc dont nous parlons c'est la farine, le sucre et le lait. Ces trois matières sont les plus convoitées par tous. Des industriels aux artisans en passant par les boulangers et autres pâtissiers ou cafetiers, ces produits sont à l'origine d'un enrichissement très rapide et garanti.

Il suffit de rappeler que ces produits servent de base à toutes les préparations. Ils sont vendus au même prix pour usage commercial ou domestique. En d'autres termes, la ménagère achète le paquet de lait ou le kg de sucre au même tarif que pour le propriétaire du café du coin. Seulement, le cafetier gagnera jusqu'à 15 fois sinon plus que leurs prix en les revendant sous forme de café crème, cappuccino, etc. De son côté, le pâtissier utilisera ces matières pour fabriquer des confiseries et des gâteaux écoulés à prix d'or.

Aux dépens des nécessiteux !

Alors, pourquoi s'étonner que ces marchandises disparaissent des marchés et des magasins, alors qu'on les retrouve entassées dans des entrepôts anarchiques et dans des arrière-boutiques? Tout un circuit est mis en place pour veiller à l'approvisionnement régulier des commerces, sans faire aucun cas du simple consommateur. Puisque les bénéfices générés par ce commerce ne sont pas négligeables, tout est fait pour assurer un bon approvisionnement.

Le boulanger, le pâtissier (soi-disant moderne ou traditionnel), le cafetier, les salons de thé, les fabricants de boissons sucrées et même ces vendeurs de "mlawi" ont la manière de se procurer la matière première nécessaire à faire tourner leur commerce. Si on n'a rien contre ceux qui travaillent et gagnent honnêtement leur vie, on ne peut, par contre, passer sous silence ces mauvaises pratiques qui visent à profiter de la manne des produits subventionnés. Ces produits sont devenus une vraie source qui a permis un enrichissement illégal aux dépens de la masse des consommateurs nécessiteux.