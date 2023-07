Maroc: Publication du 4ème numéro du recueil collectif 'Ishrakat Chiiria'

La Maison de la poésie (Dar Chiir) de Marrakech vient récemment, de publier le 4è numéro du recueil collectif "Ishrakat Chiiria" (Lueurs poétiques), qui réunit les créations poétiques des lauréats du concours "Meilleur poème" dans sa 4è édition.

Cet opus de 144 pages comporte aussi des poèmes sélectionnés par le jury de ce concours, organisé par la Maison de la poésie de Marrakech, en plus d'un recueil annexe où est publiée l'étude du critique littéraire, Said Mouzoun, lauréat du 3è prix du concours "critique poétique", indique un communiqué de cette institution culturelle marocaine.

Depuis son lancement par Dar Chiir de Marrakech, le concours "Meilleur poème" ne cesse de contribuer à dévoiler de nouvelles voix poétiques marocaines, qui traduisent la diversité et la pluralité ainsi que l'ouverture de la création poétique marocaine.

"Cette poésie marocaine, écrite en arabe classique, zajjal, en langue amazighe et en Hassanie, reflète ce Maroc profond avec ses vastes campagnes, ses villes, ses montagnes et ses régions sahariennes ainsi que ses régions éloignées", souligne le communiqué.

Le jury de la 4è édition de concours, qui était composé du poète Najib Khouddari en tant que président, et du critique littéraire Adel Abdellatif et la romancière Fatiha Morchid en tant que membres, avait choisi "la terre", comme thématique centrale des poèmes afin de sensibiliser sur ce commun auprès des nouvelles générations, précise le communiqué.

Créée en 2017 en vertu d'un partenariat entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Département de la culture et de la communication au gouvernement de Sharjah aux Emirats Arabes Unis, la Maison de la poésie de Marrakech est vouée à la promotion des créations poétiques, la valorisation et la documentation de cette poésie marocaine.

Depuis sa création, cette institution culturelle vise la diversification de sa programmation et l'ouverture sur le Sud marocain et la présentation d'expériences et de sensibilités poétiques et artistiques de la poésie marocaine, tout en poursuivant son ouverture sur des expériences universelles et le dialogue entre la poésie et les autres formes littéraires.

Cette programmation traduit aussi le souci de la Maison de la poésie de renforcer l'ouverture de la poésie marocaine sur les grandes questions de la poésie tout en célébrant cette identité marocaine ouverte et plurielle.