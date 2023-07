Algérie: Fin du tournage du long métrage 'Zighoud Youcef'

ALGER — Le tournage du long métrage "Zighoud Youcef" du réalisateur Mounès Khammar, retraçant la vie et le parcours du chahid Zighoud Youcef (1921-1956), s'est achevé récemment, a-t-on appris dimanche auprès de son scénariste, Ahcen Tlilani.

Dans une déclaration à l'APS, M. Tlilani a précisé que ce long métrage, produit par le Centre national de l'industrie cinématographique (CNIC), sous l'égide du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, a été tourné pendant deux (2) mois dans "les wilayas de Constantine, Mila, Skikda et Alger".

L'équipe de production, explique-t-il, a souhaité voir ce film prêt pour la projection "lors de la commémoration de l'anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois (20 août 1955), mais "vu l'ampleur du film, son montage nécessite plus de temps". Il sera probablement projeté, selon lui, lors du prochain anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre.

M. Tlilani a indiqué, par ailleurs, que cette oeuvre est "un long métrage historique de guerre restituant la vie et le parcours de Zighoud Youcef depuis son engagement dans le Mouvement national jusqu'à son adhésion à l'Organisation spéciale, en passant par son emprisonnement à Annaba et son évasion héroïque de prison en compagnie d'autres moudjahidine".

Le film évoque en outre "d'autres événements phares du parcours de ce héros", dont sa participation à la réunion du Groupe des 22 et sa supervision du déclenchement de la Révolution dans le Nord-Constantinois avec Didouche Mourad, outre l'organisation de l'offensive du Nord-Constantinois, le 20 août 1955, et sa mort en martyr, le 23 septembre 1956, a-t-il souligné.

Et d'ajouter que ce film "donne une image éclatante des événements de la Révolution de libération dans l'Est algérien" et "met en évidence les hauts faits des compagnons du martyr, parmi lesquels Lakhdar Bentobal, Ali Kafi, Amar Benaouda et Didouche Mourad".

Le rôle de Zighoud Youcef est interprété par l'acteur Ali Namous et la musique de film est signée Safi Boutella.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga, avait donné, en août 2022 depuis Constantine, le coup d'envoi symbolique du tournage des premières scènes de ce film, et ce, à l'occasion de la Journée nationale du Moudjahid, coïncidant avec le 67e anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et le 66e anniversaire de la tenue du Congrès de la Soummam (20 août 1956).