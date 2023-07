Afrique du Nord: Jeux sportifs arabes - Arrivée des délégations d'Oman et Irak à Oran

ORAN — Les délégations d'Oman et Irak sont arrivées, dimanche à Oran, pour prendre part à la 15e édition des jeux sportifs arabes (JSA), organisée en Algérie du 5 au 15 juillet en cours et dont la capitale de l'ouest du pays abrite une partie de ses compétitions.

Les délégations de ces deux pays, composées de sportifs et staffs techniques, ont reçu un accueil chaleureux au niveau du village méditerranéen de la commune de Bir El Djir, en présence des responsables locaux.

Un membre de la fédération du Oman d'athlétisme, Mohammed El Houti, a exprimé sa satisfaction de l'accueil chaleureux et distingué réservé à sa délégation, lors de son arrivée au village méditerranéen, reflétant les relations réunissant les deux pays.

Il a souligné que la délégation composée de 10 sportifs dans les spécialités vitesse, fond et demi-fond, saut en hauteur et saut en longueur, ajoutant que leur ambition est de réaliser des résultats positifs et remporter des médailles.

Pour sa part, le président de la fédération de l'Irak d'athlétisme, Taleb Faycal, a exprimé sa joie et celle des membres de sa délégation de l'accueil chaleureux et de la bonne organisation de cette manifestation sportive arabe, qui "réunit tous les frères arabes dans le pays du million et demi de Chouhada et nous aspirons à présenter une bonne performance pour honorer notre pays décrocher des médailles, en dépit du manque de préparation".

Pour rappel, Oran abrite lors de cette 15e édition des jeux sportifs arabes les compétitions en athlétisme, handball garçons, gymnastique, natation et boules.