Maroc: Un festival emblématique du Brésil dédie son édition 2023 au pays

Na Praia, l'un des festivals les plus emblématiques du Brésil, dédie son édition 2023 au Maroc, une manière, selon les organisateurs, de rendre hommage à un héritage civilisationnel séculaire qui a influencé le monde et l'identité brésilienne.

Selon les organisateurs de ce festival haut en couleurs, qui draine chaque année à Brasilia près de 300 mille visiteurs de différents Etats brésiliens, le choix du Maroc s'est imposé de lui-même, car le Royaume est "un pays qui marque les esprits par ses arts et par son architecture".

"La mission du festival est de favoriser les échanges culturels avec les plus beaux endroits du monde. Le continent africain n'avait pas encore été référencé et nous étions ravis des expressions artistiques et architecturales" du Maroc, a déclaré à la MAP Thiago Reis, directeur de communication au groupe R2, organisateur du festival Na Praia.

Le festival est également porteur d'un message, celui "de la valorisation de l'importance de connaître des cultures différentes de la nôtre, car nous croyons que c'est une façon pour nous de construire notre propre évolution en fonction des différences", a-t-il souligné.

Ce rendez-vous musical, auquel participent les plus grands chanteurs brésiliens, est né justement "du désir des Brasiliense de pouvoir vivre une expérience de plage dans la ville à l'été le plus long" du pays-continent, a expliqué Reis.

Selon lui, les longs mois d'ensoleillement pendant la période sèche font de la jeune capitale du Brésil "un endroit idéal pour mettre les pieds dans le sable et profiter, trois mois durant, de l'énergie que les étoiles apportent".

En effet, les organisateurs ont eu l'idée ingénieuse de transformer les rives d'une partie du lac de Brasilia en une plage, déployant de grandes quantités de sable et créant une ambiance balnéaire dans une ville qui n'a pas d'accès sur la mer.

Grâce à ce festival, Brasilia est propulsé au-devant de la scène culturelle nationale, ajoute M. Reis, soulignant que le festival permet d'offrir un grand espace de divertissement, de promouvoir le tourisme et l'économie grâce à la création de milliers d'emplois directs et indirects, tout en contribuant à "changer la perception stéréotypée de notre ville".

Et de souligner que tout a été mis en oeuvre pour que le festival, l'architecture de ses infrastructures et de ses établissements, ses couleurs et ses senteurs reflètent le plus fidèlement possible la culture et l'identité architecturale du Maroc.

La visite récemment d'une équipe des organisateurs au Maroc, effectuée en coordination avec l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT), fut l'occasion pour de "nombreuses recherches de matériaux, de lieux et de formes. Le soutien de l'ambassade du Maroc l'ONMT a été fondamental", a noté M. Reis.

"La magie des couleurs et des formes dont nous nous sommes imprégnés lors de notre visite au Maroc sera un chapitre distingué de notre festival qui favorisera une expérience au-delà des spectacles. Les spectacles seront un chapitre à part, avec des présentations exclusives et historiques qui seront construites à partir des rencontres d'artistes qui font partie de l'histoire de la musique brésilienne", a-t-il conclu.

Au bord du lac et avec des structures sportives pour enfants, gastronomiques et culturelles, l'édition 2023 promet des moments inoubliables, les pieds dans le sable, dans un espace de 45.000 m2 conçu pour surprendre le public.

Cette année, le festival réalise des actions en faveur de la promotion des causes chères aux Brésiliens : tolérance zéro de l'inégalité, de la discrimination, du harcèlement et de la violence, outre la promotion d'une stratégie basée sur les 17 objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU.

Na Praia a commencé en 2015 en apportant une option de divertissement unique à Brasilia, se consolidant comme le plus grand événement de divertissement dans la région du Centre-ouest. Après une pause en 2020 et 2021 à cause de la pandémie, le festival a repris en 2022 et les préparatifs pour la septième édition sont en phase finale.