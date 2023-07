Ile Maurice: Colis postaux - La Mauritius Post applique des frais additionnels sans préavis

Depuis quelques semaines, des frais postaux sont appliqués pour les colis venant de l'étranger. Les Mauriciens ont constaté que les bureaux de poste réclament entre Rs 130 et Rs 190 pour chaque colis remis. Les foyers sont notifiés de ces frais par soit une carte bleue, rose ou blanche signalant l'arrivée d'un colis à la poste de la localité.

Plusieurs personnes ont été surprises lorsqu'elles se sont présentées avec la carte de la poste et leur carte d'identité. On leur a fait savoir qu'il y a des Clearance and Conveyance Fees à payer avant de prendre possession de leurs colis. Devant le fait accompli, elles ont dû payer ces frais. Dans certains cas, des personnes ayant réglé le «shipping fee» ont été contraintes de payer ces frais additionnels. Ce qui décourage les internautes d'acheter des produits sur les sites de commerce comme AliExpress, Wish, Shein ou Amazon et eBay. Un client s'étant rendu à la poste pour prendre livraison d'un livre a dû passer à la caisse et débourser Rs 190 sans explication claire.

Selon les frais postaux révisés en 2021, il y a trois types de frais qui concernent les colis venant de l'étranger, soit le Conveyance Charge per parcel qui est de Rs 90. Il y a aussi le Clearance Fee pour les colis d'une certaine valeur qui est de Rs 100 par colis. Il y a aussi des frais de Rs 40 pour les petits colis. Bien que cela soit écrit noir sur blanc, jamais une telle mesure n'a été appliquée sans un préavis au public. D'autant plus qu'il y a un décalage entre l'arrivée au centre de tri et l'acheminement vers le bureau de poste de la localité.

Pourtant, cette mesure appliquée sans préavis figure bien sur un document en circulation qui indique un paiement de Clearance and Conveyance Fees qui sont de Rs 130 pour chaque colis. À savoir que la poste envoie un maximum de trois notifications à une adresse. Si l'on ne récupère pas le colis après la première notification, les frais peuvent doubler et un Demurrage Fee pourra être réclamé après 14 jours de notification. Selon une source, les frais peuvent doubler après la première notification.

L'express a contacté le département de communication et de marketing de Mauritius Post, mais le responsable était absent. Nous avons alors sollicité le bureau de l'Operations Manager à qui nous avons laissé un message. Mais sans réponse. C'est après que nous avons pris contact avec le syndicat des facteurs et des employés de la poste qui confirme l'application de ces frais postaux. Le syndicat dit ne pas avoir été informé de cette nouvelle mesure. Et craint que les Mauriciens arrêtent de commander des colis de l'étranger.

Durant le confinement et la période post-Covid, une grande quantité de colis s'étaient amassés dans le centre de tri. Puis au fur et à mesure, les colis étaient distribués sans frais jusqu'à récemment, alors que des colis sont arrivés avec un an et demi de retard. Il y avait même des petits colis remis par le facteur en personne.