Tunisie: « Il Cinema Ritrovato » 2023 - Mohamed Challouf reçoit le prix Vittorio Boarini, Albert Samama Chikli à l'honneur à Bologne

TUNIS/Tunisie — A l'occasion du festival « Il Cinema Ritrovato 2023 » à Bologne, le cinéma tunisien se distingue en Italie en obtenant le prix Vittorio Boarini fondateur de la Cinémathèque de Bologne décerné au réalisateur et producteur Mohamed Challouf et à travers la parution d'un nouveau livre qui s'intitule « Albert Samama Chikli », édité en italien et en anglais, par la Cinémathèque de Bologne sous la direction de l'historienne Mariann Lewinsky.

Organisé du 24 juin au 2 juillet 2023, la 37ème édition de «Il Cinema Ritrovato » a rendu hommage à Albert Samama Chikli en consacrant un cycle de projections de copies restaurées de films de ce pionnier du cinéma tunisien et africain. Cette séance de projections a été introduite par Mehdi Taibi de la Cinémathèque française et Mariann Lewinsky qui est au comité d'organisation d'Il Cinema Ritrovato et chercheuse et historienne sur le cinéma muet qui travaille à la Cinémathèque de Bologne.

Semama Chekli était à l'honneur pour la troisième fois (2015, 2022 et 2023) à Bologne à travers la Section « The Samama Chekli project » par une série de projections de ses films.

"Il Cinema Ritrovato" 2023 a eu lieu dans 6 salles et des espaces outdoor de la ville de Bologne, au nord de l'Italie. Les projections en plein air étaient entre «Piazza Maggiore » une Place dédiée à la projection de copies restaurées des grands classiques du cinéma mondial et pouvant accueillir jusqu'à 5000 places et « Piazzetta Pier Paolo Pasolini » qui est moins spacieuse de près de 500 places et présente des films muets en ciné-concerts avec d'anciens appareils de projection.

Ce festival constitue un rassemblement d'envergure dédié au cinéma du patrimoine qui réunit au-delà des cinéphiles, un grand nombre de spécialistes dans la restauration des films majoritairement les dirigeants des Cinémathèques issus des cinq Continents.

MOHAMED CHALLOUF, LAUREAT DU PRIX VITTORIO BOARINI

Le réalisateur et producteur Mohamed Challouf a reçu le prix Vittorio Boarini fondateur de la Cinémathèque de Bologne, décerné à l'occasion d'« Il Cinema Ritrovato».

Ce cinéaste et documentariste habité par la cause des cinémas du Sud, oeuvre pour la promotion du cinéma tunisien aussi bien que ceux du Continent africain. Ce prix lui a été attribué en reconnaissance à son « engagement dans la préservation et la promotion du patrimoine cinématographique ».

Crée en 2022, le prix Vittorio Boarini est attribué par la Cinémathèque de Bologne à l'occasion de 'Il Cinema Ritrovato' à des personnalités qui militent pour la sauvegarde du patrimoine. Il est décerné à la mémoire de Vittorio Boarini (1935-2021) qui est le fondateur de la Cinémathèque de Bologne (Cineteca di Bologna).

Ce grand cinéphile et historien du cinéma a beaucoup travaillé pour les Cinémathèques, à l'image d'Henri Langlois (1914-1977) pour la Cinémathèque française. Il faisait partie des membres fondateurs de l'Association des Cinémathèques européennes (ACE) et un activiste au sein de la Fédération internationale des Archives du film (FIAF).

Le prix Vittorio Boarini a été également attribué au Portugais José Manuel Costa, directeur de la cinémathèque de Lisbonne.

Dans un entretien avec la TAP, le réalisateur et producteur Mohamed Challouf, a décalré avoir été récemment nommé Conseiller artistique à la Cinémathèque Tunisienne, un poste qu'il occupait pendant une courte période à l'occasion du démarrage de la Cinémathèque en 2018.

Durant sa participation à « Il Cinema Ritrovato », il était avec Lilia Ben Achour, "fraîchement nommée Directrice artistique de la Cinémathèque tunisienne". L'objectif est de mettre en place le programme prévu pour le Centenaire du cinéma tunisien aux Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) prévue du 28 octobre au 4 novembre 2023 et de nouer des partenariats avec d'autres Cinémathèques membres de la FIAF. En tant que conseiller artistique à la Cinémathèque, Mohamed Challouf travaille sur le programme de l'évènement "Centenaire du Cinéma tunisien".

Le conseiller artistique à la Cinémathèque tunisienne affirme que « des projets de partenariat (restauration, échange de documents et de films) sont en cours avec plusieurs centres d'archives dont la Cinémathèque de Bologne et la Cinémathèque de Milan (Italie), en plus du Swedish film Institute, de la Cinémathèque royale de Belgique, la cinémathèque portuguèse « museu do cinema » (Lisbonne), la cinémathèque française, la Cinémathèque de Quebec (Canada) et la Cinémathèque de l'Université Sud Caroline (USA).

NOUVEAU LIVRE SUR « ALBERT SAMAMA CHIKLI »

« Albert Samama Chikli » édité par la Cinémathèque de Bologne sous la direction de Mariann Lewinsky est un nouvel ouvrage bilingue -italien et anglais-, orné d'une multitude de photographies qui a été présenté, le 28 juin à Piazzetta Pier Paolo Pasolini, à l'occasion du 37e festival «Il Cinema Ritrovato ».

Paru au mois de juin 2023, ce beau livre de 370 pages, retrace le parcours de la carrière artistique multiforme de Samama et reconstitue pour la première fois sa filmographie complète, en grande partie grâce aux archives conservées par la Collection Samama Chikli de la Cineteca di Bologna.

Albert Samama Chikli (1872-1934) était photographe, réalisateur et explorateur est un pionnier du cinéma africain. Il était technophile et inventeur, marin, prince, nomade, polymathe et artiste indépendant, indique l'auteure.

Le livre revient sur la vie, les oeuvres et les passions d'un homme exceptionnel et patriote ayant vécu sur les rives de la Méditerranée, carrefour de connaissances et de civilisation. La Tunisie d'antan est assez présente dans les photographies. Pour la première fois, Samama montre le profil de cette terre du haut d'une montgolfière, des agriculteurs et des pêcheurs et les richesses de la Tunisie durant la période de la colonisation française.

Ses films révèlent d'un talent incontestable et témoignent d'un état d'esprit moderne. Samama documente la Grande Guerre pour l'armée française et réalise deux films de fiction avec la participation de sa fille Haydée en tant que scénariste et actrice.

Une édition de livre en français et en arabe est parmi les projets du programme « Centenaire du Cinéma tunisien ».

Mohamed Challouf a fait savoir qu'au début, « les films attribués de Samama Chikli ne comptaient que 7 ou 8 oeuvres. Grâces aux multiples recherches faites entre la Tunisie, l'Italie et la France, les oeuvres cinématographiques attribuées comptent, aujourd'hui, plus de 100 films».

Plusieurs de ses films ont été restaurés entre l'Italie et la France, indique le Cinéaste animé par une grande passion pour la restauration et la préservation du patrimoine cinématographique tunisien et africain en général.

Pour fêter le Centenaire du 2ème film de fiction de Samama Chekli, « La fille de Carthage » (Ain Ghezelle), Challouf a déclaré que le Laboratoire de la Cinémathèque de Bologne entamera en 2024, la restauration de ce qui reste de la seule copie incomplète qui nous reste de ce film, conservée en France au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).