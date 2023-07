Ile Maurice: Equal Opportunities Commission - Plus de Rs 223 000 pour Ahmad Jeewa

Le président de l'Equal Opportunities Commission (EOC), Ahmad Jeewa, touche Rs 223 350 par mois. Cette somme comprend son salaire ainsi que d'autres allocations.

Le bureau du Premier ministre a déposé un document à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, à ce sujet. Le député du Mouvement militant mauricien (MMM), Reza Uteem, avait cherché des informations sur les conditions d'emploi d'Ahmad Jeewa auprès du PM, lors du Committee of Supply de la séance parlementaire du 13 juin. Le Premier ministre avait déclaré qu'il allait déposer la réponse.

Le président de l'EOC perçoit un salaire de base de Rs 188 250. De plus, il a droit à une driver's allowance de Rs 9 800 par mois ainsi qu'à une petrol allowance de Rs 25 300. Son poste lui donne droit à deux billets d'avion en classe business par an pour Londres et à deux mois de gratification. Ses congés sont remboursables s'il ne les a pas épuisés à la fin de l'année. Finalement, il a droit à une voiture du gouvernement, dont la valeur ne dépasse pas Rs 2,2 millions.

Ahmad Jeewa a été embauché comme président de l'EOC le 20 septembre 2021. Il était l'un des plus fidèles des Mauves en rejoignant le parti en 1983. Le leader du MMM, Paul Bérenger, lui avait donné l'opportunité de devenir ministre après les élections de 2000. Il n'a cessé de travailler pour le MMM, mais il a démissionné du parti le 26 août 2019, quelques semaines avant les élections générales.

Ahmad Jeewa avait cosigné sa lettre de démission avec quatre autres démissionnaires, dont Prakash Meenowa. «Since the Prime Minister has made a public appeal to all those who espouse MMM values, we are contemplating responding positively», avaient-ils écrit dans leur lettre pour expliquer leur retournement de veste. Il est le frère de Fazila Jeewa-Daureeawoo, ministre de la Sécurité sociale. Sa fille Fawzia Toorawa, enseignante au ministère de l'Éducation, avait été nommée à la tête de l'Early Childchood Care and Education Authority peu après la démission du père du MMM.